Si chiude il sipario sulla 13esima giornata del campionato di Terza Categoria, l’ultima del girone di andata. Nel Girone A resta aperta la lotta per il titolo di campione d’inverno: la capolista Atletico Viareggio va ko sul terreno del Pdc Stiava. Il Frati vince con il Bargecchia e passa momentaneamente in vetta, aspettando il recupero dell’Atletico Viareggio. Crolla lo Spianate, che viene schiacciato per 5-0 dal Retignano.

Nel Girone B il Montecarlo si laurea campione di inverno: la squadra di Pacini stende 4-1 la Sanvitese con le reti di Gentile (doppietta), Pucci e Della Mora. I Diavoli Rossi Filicaia non smettono più di stupire: a Villa Collemandina messo ko anche il Fornaci nel big match, a segno Pellegrinetti e Friz. La rete di Chiriacò non riesce ad evitare la sconfitta al Fornaci. La New Team tiene il ritmo e continua la serie strepitosa di risultati positivi battendo 3-1 la Virtus Robur. Decisiva la doppietta di Bravi e il rigore di Landucci.

Tutti i risultati del Girone A

Bargecchia – Frati 0-2

Trebesto – Santanna 4-2

Croce Verde – Unione Quiesa 1-1

Nottolini – Farneta 4-0

Pdc Stiava – Atletico Viareggio 1-0



Retignano – Spianate 5-0

RETIGNANO: Bresciani, Giannini Fed., Ulivi (Discini), Graziani, Bianchini, Baldi (Giannoni), Baldi Galleni (Viti), Toure, Sparagni (Cola), Lo Monaco (Melis). A disp.: Giannini M., Landi, Santarelli, Fiocco. All. Cagnoni

SPIANATE: Bonaguidi (Raschioni); Modola (Ricciarelli), Micheli, Del Tredici (Ponziani), Jovani, Agatiello (Maino), Magni, Giovannetti (Kishta), Franceschini, Bonaccorsi. A disp.: Ricciarelli D., Collodi, Monaci, Colombo. All. Tommei

RETI: 40′ Sparagni, 52′ rig., 59′ Lo Monaco, 72′ Toure, 90′ Giannoni

Sporting Marina – Atletico Marginone 2-5

RETI: 47′ Panichi, 50′ Puccetti, 59′ Fortini, 66′ Panichi, 79′ Romiti, 82′ Benedetti, 84′ Panichi

Classifica: Frati 27, Atletico Viareggio 26*, Spianate 26, Retignano 26, Atletico Marginone 25, Croce Verde 24*, Unione Quiesa 20, Nottolini 18, Trebesto 17, Pdc Stiava 15*, Santanna 12, Sporting Marina 10*, Farneta 2, Bargecchia 1

*1 partita in meno

Tutti i risultati del Girone B

Atletico Castiglione – Piazza 55 5-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Magagnini, Lucchesi, Zarrella, Tagliasacchi, Giuntini, Pucci, Sarti, Lupetti, Mori, Cristea. A disp.: Cassai, Martinelli, Cecchi, Valdrighi, Vecchi, Lazzurri, Bravi, Bertucci, Pioli.

PIAZZA 55: Bertoncini, Fiori S., Cassettai T., Grilli, Cassettai D., Banchieri, Orsi, Cassettai S., Marchetti, Gaioni, Capitani. A disp.: Castiglioni, Bertolini F., Bertolini A., Gherardi, Marchetta.

Filicaia – Fornaci 2-1

FILICAIA: Bertoncini, Bartolomei, Bravi, Cavani, Friz Da., Friz Di., Lorenzetti, Pellegrinetti, Pierotti D., Pioli, Pozzi. A disp.: Bernardi, Grilli, Magnani, Muccini, Poli, Puppa, Rossi. All. Telloli

FORNACI: Giannecchini D.; Nardini, Cheloni, Romiti, Cecchini T., Silvestri, Chiriacò, Notini, Gaspari, Saisi, Puccetti. A disp.: Demba, Cechini G., Pastorini, Giannecchini M. All. Lemmi

RETI: 9’ rig. Pellegrinetti, 17’ Friz Da., 62’ Chiriacò

Montecarlo – Sanvitese 4-1

MONTECARLO: Biondi, La Macchia, Lorenzini, Biondi, Pucci, Filippelli, Bastiani, Morra, Fantozzi, Gentile, Simoncini. A disp.: Doretti, Del Grande, Petrocchi, Carrara, Ricci, Guidotti, Incerpi, Della Mora. All.: Pacini

SANVITESE: Di Nardo, Vannucci, Maionchi, Caturegli, Simi A., Cagnacci, Sane, Menichetti, Bertini, Simi M., Kanoute. A disp.: Menicucci, Bianchi, Franchini, Rosi, Bazzano. All.: Mareschi

RETI: 5’, 21’ Gentile, 55’ Pucci, 65’ Della Mora, 68’ Caturegli

New Team – Virtus Robur 3-1

NEW TEAM: Valdrighi, Wurach, De Lucia, Ambrosini (80′ Tenardi), Grandini (75′ Guazzelli ), Terni E., Landucci (75 Terni A.), Gulisano (60′ Pennacchi), Bravi, Satti (5′ Rossi ), Franchi. All. Landucci

VIRTUS ROBUR: Fuseini; Bakare, Bayo, Sanneh, Sumuna, Masotti, Kone, Ceesay, Hudu, Camara, Awudu. A disp.: Conde, Issa, Dini, Clavjo. All. Parmigiani

RETI New Team: Bravi 2, rig. Landucci

Pieve San Paolo – Academy Tau 1-1

RETI: 15’ Kulli, 45’ Miserendino

San Lorenzo – Morianese 2-5

SAN LORENZO: Decanini; Danesi, Borselli (Ricci), Barsotti, Michelotti, Vannucci, Fambrini, Petretti (Bandoni), Giannecchini, Suman (Galli), Dolci. A disp.: Merciadri, Biagi, Giusti, Pavan, Puccetti, Serafini.

MORIANESE: Cosimineau; Cei, Paganelli, Marchetti (Frangioni), Giorgetti, Gianneschi, Maiali, Biagi (Santacaterina), Saccone, Ricci (Di Clemente), Serafini (Bianchi). A disp.: Palla, Baccili, Michelotti, Malerbi. All. Barsotti

RETI: 2’ Giannecchini, 11’ Serafini, 30’ Saccone, 35’ Serafini, 43’ Cei, 75’ Santacaterina, 90’ Danesi

Segromigno – Coreglia 1-2

COREGLIA: Alcesti; Pierantoni, Marchi, Balsotti, Fazzi, Casillo A., Casci F., Casillo M., Buono, Marchetti F., Biagiotti R. A disp.: Casci M., Bacci, Menicucci, Magri, Togneri, Daddario, Marchetti V., Michelini. All. Caiaffa

Classifica: Montecarlo 29, Filicaia 28, New Team 27, Atletico Castiglione 23, Fornaci 22, Academy Tau 20, Coreglia 20, Pieve San Paolo 20, Morianese 18, Segromigno 12, San Lorenzo 10, Virtus Robur 9, Sanvitese 7, Piazza 55 6