Seconda Categoria, tris Acquacalda. Atletico Lucca corsaro

Seconda Categoria, un’altra giornata di campionato in archivio. Torna alla vittoria il Vagli, il big match va alla Folgor Marlia contro il Lucca Calcio.

Successo con tris per l’Acquacalda Spv contro il San Filippo. Atletico Lucca corsaro con il Pontecosi, a valanga il Gallicano. Cade in casa il Borgo a Mozzano, tre punti per il Fornoli e per il Barga nel derby con il Corsagna.

Le gare di oggi

Fornoli – Ponte delle Origini 3-1

FORNOLI: Canal, Crea, Franceschi, Serra (45’st Ferrari), Donati, Michetti, Zhyrukha, Poli, Sabatini (40’st Marchetti), Salvetti (18’st Ledda), Petri (42’st Bugelli). A disp.: Scibetta, Dinu, Dinelli. All.: Pierchecchi

PONTE DELLE ORIGINI: Cateni, Gargani (1’st Loum), Pietranera (1’st Filidei), Bargi, Arrighi, Vaglini, Di Lupo, Tarantino, Palaia (40’st Mirigliani), Barletta, Cecconi. A disp.: Nassi, Cutolo, Franciosi. All.: Barsanti

ARBITRO: Lisi di Empoli

RETI: 30’pt e 45’pt Petri, 15’st Loum, 41’st Zhyrukha

NOTE: Ammoniti Franceschi, Donati, Sabatini, Petri, Gargani, Arrighi, Vaglini, Cecconi, Mirigliani

Acquacalda Spv – San Filippo 3-0

ACQUACALDA SPV: Menichetti, Venturini, Pardini (25’st Pellegrini G.), Bottari, Martinelli, Pellegrini D., Del Barga (12’st Lacedra), Buoni, Harch (40’st Chelini), Ezzaki (35’st Doroni), Di Salvatore (20’st Matteucci). A disp.: Banchi, Salsini, Fabbri, Marchetti. All.: Meschi

SAN FILIPPO: Indragoli, Manga, Genovali, Guidi, Matteuzzi, Torricelli, Rossano (23’st Della Bidia), Lencioni (11’st Fantozzi), Lorenzi, Caiazzo (27’st Spinetti), Sillah. A disp.: Cobbinah, Souane, Del Barga, Salvetti, Diallo; Tomei. All.: Moretti

ARBITRO: D’Annibale di Pontedera

RETI: 30’st Buoni, 10’st Harch, 20’st Del Barga

NOTE: Ammoniti Pellegrini D., Lencioni

Barga – Corsagna 1-0

BARGA: Togneri, Iacopi, Giusti, Simoncini, Napolitano, Gavazzi, Tognelli, Biagioni, Balducci, Rigali, Harch. A disp.: Sartini, Martini, Agostini, Moscardini, Torchia, Motroni.

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Lotti, Alberigi, Signroni, Martini, Bertolacci, Castelli, Tognetti, Mazzei, Pieri. A dispo.: Crea, Pieroni, Eramnazi, Olivieri, Martinelli, Papera, Paganelli, Baldassarri, Lucchesi.

ARBITRO: Sereviratna di Pontedera

RETI: Rigali

Borgo a Mozzano – Migliarino Vecchiano 2-4

BORGO A MOZZANO: Giannotti, Gimbri, Amidei Federico, Piacentini, Ceccherelli (19’st Barsi), Di Lorenzo (8’pt Massei), Amidei Francesco, Chiocchetti (43’st Rapaioli), Balderi, Lunardi, Bertini (28’st Morganti). A disp.: Porta, Bertagna, Filippini, Paini. All.: Giusti

MIGLIARINO VECCHIANO: Fantozzi, Longobardi, Mori, Malfatti, Benedettini, Andreotti (27’st Barbani), Moretti, Pardi, Baroni (38’st Mannocci), Montanelli, Titone (9’st Balestri). A disp.: Fabeni, Morgè, Campera. All.: Telluri

ARBITRO: Frosini di Pistoia

RETI: 1’pt, 42’pt e 23’st Andreotti, 19’pt Ceccherelli 28’pt Lunardi, 34’st Moretti

NOTE: Ammoniti Balderi, Gimbri, Amidei Franceco, Piacentini, Ceccherelli. Espulso al 28’st Gimbri

Folgor Marlia – Lucca Calcio 3-2

FOLGOR MARLIA: Bolognesi, Silvestrini, Bocca, Del Frate, Viviani, Nieddu, Bagnatori, Pennino, Picchi, Niccoli, Dinelli. A disp.: Sargenti, Caputo, Gianni, Milanesio, Manfredi, Giampaoli, Toschi, Manciuno, Zaffora. All.: Beani

LUCCA CALCIO: Papeschi N., Gemignani, VIetina, Sichi, Scotece, Cavalcante, Ragghianti, Vitelli, Angeli A., Salvadori, Francesconi. A disp.: Landini, Stagi, Matteucci, Conforti, D’Agliano, Ricci, Papeschi M., Angeli L., Lafrimi. All.: Gori

RETI: Picchi, Manfredi, Mancino Angeli A., Ragghianti

Gallicano – Filettole 6-0

GALLICANO: Nelli S., Taddei, Cinquini, Salotti L, Lartini, Lena, Satti (Alfredini), Barsotti (Nardini), Pellegrinotti (Franchi P.), Maiorano (Benedetti), Brucciani (Simonini). A disp.: Franchi C., Alfredini, Benedetti, Franchi P.., Nardini, Salotti N. Sebastiani, Simonini, Viviani. All.: Salotti

FILETTOLE: Peranzi, Connola, Rossi, Ammannati, Rotonda, Baglini, Barsotti, Ponzini, Silva, Santoro, Lucchesi (Gabbani). A disp.: Di Sacco. All.: Bonini.

ARBITRO: Gallà di Pontedera

RETI: 24’pt e 12’st Pellegrinotti, 29’pt 37’pt e 45’pt Brucciani, 15’st rig. Simonini

Luccasette – Vagli 0-3

LUCCASETTE: Battistini, Particelli, Pierotti, Del Carlo, Anzilottio, Gargini, Chelini, Grida, Kapidani, Gaddini, Giannotti. A disp.: Di Marco, Raffaelli, Farinelli, Barsali, Toure, Chima, Poli, Evangelisti, Cardullo. All.: Mariani

VAGLI: Valdrighi, Pellegrinotti D., Pancetti, Tolaini, Giuntini, Maggi, Marigliani, Bertogli, Biggi, Franchi, Remaschi. A disp.: Bertini, Buriani, Pellegrinetti, Bertucci, Angelini, Pioli, Bertini. All.: Biagioni

Pontecosi – Atletico Lucca 1-3

PONTECOSI: Martini Adami M., Pieroni, Massei, Morotti (33’st De Vivo), Bacci, Castelli, Lunardi, Marigliani L., Biggeri, Angelini, Bonini. A disp.: Guidetti, Salotti, Venanzi, Piagentini, Marigliani, Gennaro, Martini Adami R. All.: Mugnaini

ATLETICO LUCCA: Gragnani, Selmi, Pagnini, Casini, Amodio, Betti A., Francalanci (20’st Tabarrani), Ferretti (44’st Betti M.), Segnalini (42’st Biagi), Galli (8’st Biagini), Barbaro (36’st Pedonesi). A disp.: Tognetti, Contini, Biagini, Pedonesi, Biagi, Tabarrani, Betti M., Bianchi. All.: Matteucci

RETI: 9’pt e 26’pt rig. Galli, 41’pt Bonini, 26’st Segnalini

NOTE: Ammonmiti Massei, Bacci, Pagnini, Betti A., Gragnani, Ferretti. Espulsi al 7’st Amodio e al 38’st Castelli