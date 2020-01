Gp Alpi Apuane, medaglie a raffica per i podisti

Buon fine settimana di gare per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Domenica (12 gennaio), a Campi Bisenzio, al Trofeo San Martinese, bella vittoria assoluta per Jilali Jamali, bronzo di categoria per Lorenzo Checcacci e buone prestazioni per Ludmillo Dal Lago e Roberto Peri; a Grassina, al Trofeo B. Sasi, oro di categoria per il rientrante Nicola Matteucci e ottima prova per Roberto Ria (6 assoluto).

A Comiziano, alla Stracomiziano (gara di 10 chilometri su strada campana), ottima vittoria per Giorgio Scialabba e bel quarto posto assoluto per Rocco Pezzuto. L’avvicinamento alla prima fase del Campionato di Società di corsa campestre prosegue nel migliore dei modi e dopo le ottime prestazioni al Cross internazionale del Campaccio nel giorno dell’Epifania di Alessandro e Paolo Turroni e di Carlo Pogliani, altri tasselli continuano a prendere forma per il più vicino appuntamento, a Lucca, il 2 Febbraio.