Toringhese, esordio nel 2020 con vittoria nel derby con l’Academy Porcari

Vittoria all’esordio della Toringhese nel 2020, nella gara valida per la sesta giornata del campionato di serie D, contro l’Academy Porcari.

L’ importante appuntamento per la squadra di casa, con la possibilità di stanziarsi in zona playoff e conquistare la terza vittoria nelle ultime quattro gare, viene centrato con una partita che non è stata mai in discussione, come testimonia il 9-3 finale.

Nonostante un inizio shock con lo 0-1 ospite, che arriva come un lampo nei primi minuti di gara, la squadra di Edi comincia a imbastire trame su trame e le azioni fioccano in maniera costante per tutti i 30 minuti della prima frazione. Che si chiude sul 4-1 ed in cui c’è stato anche un palo colpito e almeno cinque nitide palle gal fallite con gli attaccanti a tu per tu con il portiere avversario. I gol nel primo tempo portano la firma di Benedetti, Matteo Mei e la doppietta di Andrea Biancalana (saranno 4 per lui al termine della gara).

Il secondo tempo non cambia la musica e con un parziale di 5-2, la Toringhese chiude il derby e la pratica Academy Porcari. In una partita in cui la differenza di forze in campo è sembrata fin troppo marcata.

Le marcature nel secondo tempo sono state realizzate da Biancalana e Petroni, autori di due doppiette e Matteo Mei.

Bene tutti nella squadra di Martinelli. Oltre ai marcatori, segnaliamo: la buonissima gara di capitan Baiocchi, il rientro fra i disponibili di Faldini (iin panchina dopo un lungo stop muscolare) e il debutto di Federico Balzi (’94) da pochi allenamenti a disposizione di mister Edi.

Toringhese apparsa in salute e che si mantiene appaiata allo Scintilla (anch’essa vittoriosa 5-2) al quarto posto in classifica.

Il prossimo turno di campionato vedrà i capannoresi far visita a La Pineta in quel di Uzzano venerdì prossimo. Il focus principale sarà cercare punti e continuità di rendimento.