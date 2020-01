Weekend amaro per il Tau Calcio con tre sconfitte

Weekend poco fortunato per le giovanili del Tau Calcio. Vincono solo i giovanissimi B contro il Ponte 2000 nell’ultima giornata della prima fase. Sconfitti invece gli allievi elite e B, rispettivamente dallo Scandicci e dalla Sestese, e i giovanissimi elite, battuti dallo Scandicci.

Allievi Elite

Tau Calcio – Scandicci 0-2

TAU CALCIO: Likaj, Amorusi, Iannello, Filieri, Ricci, Quilici, Duranti, Lartini, Menconi, Bachini, Bellucci. A disp.: Di Biagio, Belluomini, D’Andrea Pisani, Gigante, Kane, Manfredi, Rocco, Silvano, Tragni.

SCANDICCI: Ioanna, Fumelli, Bernardini, Granato, Ficini, Baravelli, Severi, Bonini, Failli, Cantini, Poggianti. A disp.: Bacigalupo, Bici, De Carlo, Mazzanti, Paggetti, Russo, Gianassi, Ongaro.

RETI: Failli, Poggianti

Non ce la fanno gli Allievi Elite che cadono sotto i colpi dello Scandicci. Gli amaranto scivolano in sesta posizione e iniziano a preparare la gara contro il Forte dei Marmi.

Allievi B

Sestese Calcio – Tau Calcio 2-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Sabatini, Vitrani, Manfredi, Rocco, Fiorentini. A disp.: Calu, Banti, Carmignani, Ceraolo, Lotti, Oliva, Paolinelli, Warid.

RETI: 5′ Baldi, 39′ rig. Nuti

La Sestese si impone già nel primo tempo con il vantaggio al 5’ e il raddoppio al 39’ su rigore. Gli amaranto restano in sesta posizione e pensano al Navacchio Zambra.

Giovanissimi Elite

Scandicci – Tau Calcio 2–1

SCANDICCI: Cei, Sammicheli, Berti, Paoli, Borri, Alfani, Sgai, Galli, Zeoli, Giambra, Arrigoni. A disp.: Raveggi, Barbetti, Palmerini, Gargano, La Torre, Ballerini, Amico, Bonaccini, Iovino.

TAU CALCIO: Velani, Bargellini, Scarselli, Vellutini, De Luca, Michelucci, Pittalis, Conticelli, Lari, Maurelli, Coppola. A disp.: Di Cicco, Mariotti, Cinelli, Fasciana, Vitolo, Zani, Sammartino, Croci, Ferrucci.

RETI: Vitolo, Iovino, Bonaccini.

Una prima sconfitta, dopo un lungo periodo di vittorie. Il 2-1, comunque, non compromette la posizione della squadra di mister Pucci: gli amaranto mantengono salda la vetta della classifica e aspettano ad Altopascio la Sangiovannese.

Giovanissimi B

Ponte 2000 – Tau Calcio 0-4

PONTE 2000: Perondi, De Cicco, Kabella, Carmignani, Banditori, Manzi, Manzi, Guidi, Aboulmachail Imad, Stelluto, Aileti. A disp.: Agostini. All.: Papi

TAU CALCIO: Balluchi, Capocchi, Garzella, Stringari, Lucchesi, Turini, Stefani, Vannucchi, Casolare, Musumeci, Notarelli. A disp.: Giuliani, Matteoni, Matteucci, Pisani, Pissuti, Bigazzi, Bartelloni, Erba, Vitali. All.: Lo Russo

ARBITRO: Ricci di Pistoia

RETI: Lucchesi, Musumeci, Erba, Vitali

Una netta vittoria del Tau contro il Ponte 2000 che, però, non basta a strappare il primo posto in classifica al Margine Coperta. Gli amaranto concludono la prima fase in seconda posizione con 39 punti e 115 reti segnate.