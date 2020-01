Quattro vittorie e una sconfitta nelle prime partite del 2020 per le squadre agonistiche del Bf Porcari. In attesa del ritorno sul parquet di Under 14 e Under 13, sono le ragazze più grandi al centro della scena. Vediamo il quadro dei risultati.

Promozione. Due vittorie per le gialloblu che dopo dieci giornate di campionato sono in testa alla classifica con 18 punti. Stessa quota di Pistoia mentre il Costone Siena ha due punti in meno ma deve recuperare una gara.

Fides Montevarchi – Bf Porcari 46-68 (7-12, 21-29, 36-60)

Tabellino: Petroni, Bartoli 1, Fusco 4, Castiglioni 12, Belfiori 5, Casentini 3, Parlanti 14, Giovacchini 3, Del Frate 17, Bendinelli, Baroni, Giusti 9. Coach Corda.

Bf Porcari – Cestistica Rosa Prato 70-36 (14-9, 32-12, 52-26).

Il tabellino: Petroni 4, Peri 9, Del Carlo 2, Castiglioni 15, Belfiori 10, Casentini 2, Parlanti 6, Giovacchini 2, Del Frate 13, Bendinelli 2, Baroni, Giusti, Coach Corda.

Prossimo impegno sabato 18 alle 18 sul parquet della Pf Pisa.

Under 18. Una sconfitta e un successo per l’Under 18. Dopo la battuta d’arresto a Pontedera è arrivato lunedì sera il successo su Pisa, risultato importante per non perdere il treno delle prime tre posizioni utili per giocare una seconda fase con le migliori squadre di categoria della Toscana. Fondamentale, se non decisivo, sarà il match di lunedì 20 con il Bf Livorno.

Bf Pontedera – Bf Porcari 87-62 (22-14, 48-30, 65-43).

Tabellino: Spinetti 2, Da Prato, Granata, Bartoli 24, Giannini 2, Marcucci 1, Fusco 12, Manzoli, Tocchini 2, Del Carlo 12, Del Frate 7. Coach Corda.

Bf Porcari – Pf Pisa 57-37 (13-6; 30-19; 52-24).

Tabellino: Spinetti 2, Martini, Da Prato 2, Granata, Bartoli 15, Giannini, Marcucci, Fusco 3, Manzoli, Tocchini 7, Del Carlo 12, Del Frate 16. Coach Corda.

Under 16. Bella vittoria dell’Under 16 contro Avvenire Rifredi 2000 nella prima giornata della poule qualificazione Silver, cui Porcari ha avuto accesso dopo la prima fase conclusa con 6 vittorie e 4 sconfitte.

Bf Porcari – Rifredi 2000 76-52 (33-10, 54-19, 66-33).

Tabellino: Donatini F. 7, Bianchi 8, Melchino 6, Menchini 2, Donatini A. 19, Diroma 8, Vasilache 6, Giuliani 12, Piga, Tocchini 2, Stefani, Gaina 6. Prossima gara sabato 18 alle 18.30 a Prato.

Under 14. Si attende il calendario della seconda fase dopo la prima che ha visto la squadra di Francesca Salvioni chiudere terza con 7 vittorie e 3 sconfitte.

Under 13. Dopo una lunga sosta le ragazze di Francesca Salvioni tornano in campo domenica 19 alle 11 a Monsummano contro la Shoemakers. Ottima finora la stagione del gruppo 2007-2008 che ha vinto 8 delle 9 gare sin qui disputate.

Da segnalare infine la larga vittoria del gruppo Esordienti misto guidato da Adele Fanucchi che dopo aver chiuso il 2019 con un successo contro Pisa (40-11), ha cominciato ancora meglio il 2020 superando 74-16 i coetanei di Castelfranco. Prossima gara venerdì alle 18 al Palasuore contro Ghezzano, una delle migliori squadre della categoria.