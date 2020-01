Francesca Balducci new entry del Pro cycling team Fanini

Quinto arrivo alla corte di Manuel Fanini. Da questa stagione anche Francesca Balducci (24 anni) vestirà infatti la casacca della nuova Pro cycling Team Fanini.

Pontederese di nascita, al suo quinto anno fra le ‘elite’, Francesca arriva a Segromigno in Piano dopo tre stagioni con la ‘Michela Fanini’ e una, l’ultima, con il Team Servetto.

La Balducci ha iniziato a correre all’età di 6 anni nel Gruppo sportivo di Buti. Fra le ‘giovanissime’ ha vinto molto conquistando anche un titolo regionale e i campionati italiani in Trentino e in Veneto; una ventina i successi messi in bacheca anche fra le ‘esordienti’ compreso un Campionato regionale e un titolo tricolore.

Nelle ‘allieve’ (secondo anno) e nelle ‘juniores’ con l’Eurotarget ha alzato le braccia al cielo una decina di vittorie delle quali tre dopo una fuga in solitaria.

Francesca arriva da una stagione (il 2019) iniziata non al top della forma, ma finita con alcuni buoni e promettenti piazzamenti.

“Sono contenta di affrontare questa nuova avventura con un nuovo team – ha sottolineato la Balducci – le compagne sono tutte molto giovani; sarà facile trovare la giusta sintonia. Voglio che questo sia l’anno giusto per me e per la squadra”.

“Francesca ha tutte le potenzialità per mettersi in evidenza – ha aggiunto il direttore sportivo Mirko Puglioli – ora è il momento di dare una svolta alla carriera da professionista”.

Con Federica Balducci sale a 5 il numero delle atlete in organico alla Pro cycling Team Fanini. Insieme a lei ci sono anche: Leonora Geppi (20 anni, l’unica riconfermata), Giulia Luciani (18 anni), Beatrice Pozzobon (18 anni) e Ylenia Fiscarelli (17 anni).

“A breve – ha aggiunto il direttore generale Manuel Fanini – comunicheremo il nome di altre 2/3 atlete che completeranno l’organico”.