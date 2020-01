Renwakai Lucca, weekend di stage con il maestro Didier Boyet

L’asd Renwakai ha organizzato, per sabato e domenica (18 e 19 gennaio), uno stage con il maestro Didier Boyet, settimo Dan Aikikai di Tokyo. Lo stage si svolgerà alla sede dell’asd Renwakai, a Lucca, in via di Tiglio 1075 ed avrà il seguente orario: sabato (18 gennaio) dalle 17,30 alle 19,30 3 domenica (19 gennaio) dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 17,30

Il maestro Boyet, nato a Lyon nel 1946, inizia il suo percorso nell’Aikido nel 1971 e successivamente si trasferisce in Giappone per approfondirne lo studio. Attualmente è uno dei maestri europei più apprezzati e svolge la sua intensa attività di insegnamento in USA, Francia, Brasile, Inghilterra, Bulgaria e Slovacchia.

“Questo stage rappresenterà una grande occasione per ogni praticante vista la profonda preparazione del Maestro e conferma come l’asd Aikido Renwakai, in collaborazione con Acsi-settore arti marziali ed Apici, sia un costante veicolo di formazione ad alti livelli”, afferma l’asd Renwakai.