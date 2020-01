Terza Categoria, con il recupero Atletico Viareggio è campione d’inverno

Atletico Viareggio campione d’inverno con quattro giorni di ritardo. La formazione di Terza Categoria girone A, allenata da mister Troiso ha vinto nel recupero per 3-0 sul campo della Croce Verde chiudendo così al primo posto il girone d’andata.

Sempre ieri successo esterno per lo Sporting Marina sul campo dello Stiava. Decide un rigore in apertura di Neri, sul fronte opposto Bartolucci fallisce la sua occasione dopo tre minuti. Il risultato non cambierà nel resto della sfida.

Pdc Stiava – Sporting Marina 0-1

PDC STIAVA: Chiesa, Caniparoli, Bartolucci, Razzuoli, Michelucci, Baldacci, Sebastiani, Ricci, Rosi, Orlandi, Santucci. A disp.: Giannini, Papi, Gianneschi, Pratesi, Zago, Martinelli. All.: Dianda

SPORTING MARINA: Landucci, Balduini, Tubak, Giovannini, Benedetti M., Nieri, Fortini, Baldini, Pagni, Bazzhchi, Garibaldi. A disp.: Balderi, Travaglino, Buselli, Benedetti C., Marouam, Muca D., Muca J., Crudeli, Lazzotti. All.: Vitale

RETI: 6’pt rig. Neri

NOTE: Al 9’ Bartolucci fallisce un calcio di rigore

Croce Verde – Atletico Viareggio 0-3

CROCE VERDE: Barsuglia, Del Chiaro, Baldini, Lombardi, Palmieri, Duccini, Mazza, Ali A., Rosi, Pacini, Raffagnagi. A disp.: Aperti, Ali F., Baratti, Carrapa, Vecoli. All.: Leva

ATLETICO VIAREGGIO: Padellini, Malfatti, Scardina, Larini, Cheli A., Del Carlo, Verdigi, Cheli G., De Mare, Parascandolo, Zghibri. A disp.: Cracchiolo, Mancini, Baroni, Oubourich, Bitto. All.: Troiso

RETI: Cheli A. 2, Bitto