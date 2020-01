Jamali trionfa alla mezza maratona di Montecatini

Montecatini biancoverde e Modena nel segno di Turroni sono state le due perle del fine settimana per la società del presidente Graziano Poli: Jilali Jamali sulla mezzamaratona a Montecatini, Juri Mazzei sulla gara di 13 chilometri nella stessa manifestazione e Paolo Turroni a Modena sono state le tre prestazioni di rilievo, ottime indicazioni in vista dell’appuntamento di domenica (2 febbraio) a Lucca per la prima fase dei campionati di corsa campestre.

A Montecatini, alla Montecatini Half Marathon, vittoria assoluta in solitaria per Jilali Jamali con il tempo di 1h 11′ 45”, bronzo di categoria per Nicola Matteucci e buone prove per Giorgio Davini, Adriano Mattei, Mirco Toma, Michelangelo Fanani, Daniele Oliva, Alessandro Marlia, Roberto Peri e Federico Giannini. Sempre a Montecatini, nell gara di 13 chilometri, vittoria assoluta per Juri Mazzei, oro di categoria per Lorenzo Checcacci, bronzo di categoria per Franco Gabbrielli e buone prestazioni per Andrea Nicastro e Ludmillo Dal Lago; a Empoli, al Trofeo tra le colline empolesi, oro di categoria per Agostino Scortichini e buona prova per Daniele Sandroni.

A Barberino del Mugello, alla Mugello Gp Run, buone prove per Nicola Andreucci, Giacomo Pasquini e Alessandro Andreucci; a Monteriggioni, al Trail sulle Orme di Sigerico, argento di categoria per Claudio Simi e ottima prova per Roberto Ria (7 assoluto); a Modena, alla classica Corri con Gianni, Paolo Turroni ha vinto questa 10 chilometri con l’ottimo tempo di 30’20”, a conferma dello splendido momento di forma.