Tau, le giovanili riprendono quota

Weekend di ripresa per le giovanili del Tau che portano a casa un pareggio e due vittorie. Si chiude con un 2-2 la partita degli Allievi Elite contro il Forte dei Marmi 2015. Ad imporsi, invece, sono gli Allievi B, con un 2-0 contro il Navacchio Zambra, e i Giovanissimi Elite, che infliggono un duro colpo alla Sangiovannese (4-0).

Allievi Elite

Forte dei Marmi 2015 – Tau Calcio 2-2

FORTE DEI MARMI 2015: Tartarini, Melis, Lucaccini, Aquilante, Longobardi, Ricci, Ratti, Lenzi, D’Alessandro, Fabrello, Gargani. A disp.: Nocchi, Gurraj, Bonuccelli, Marchetti, Coppola, Vecoli, Cardillo, Gradi.

TAU CALCIO: Likaj, Duranti, Lartini, Ricci, Amorusi, Quilici, Tragni, Filieri, Menconi, Silvano, Bellucci. A disp.: Di Biagio, Bachini, Belluomini, D’Andrea Pisani, Iannello, Lleshi, Manfredi.

RETI: Amorusi, Gargani, D’Alessandro, Tragni.

In lenta ripresa gli Allievi Elite, che portano a casa un pareggio dopo la sconfitta subita lo scorso fine settimana contro lo Scandicci. Gli Amaranto scivolano in settima posizione e guardano alla gara contro il Forcoli Valdera.

Allievi B

Tau Calcio – Navacchio Zambra 2-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Sabatini, Oliva, Manfredi, Rocco, Kane. A disp.: Calu, Banti, Carmignani, Fiorentini, Ceraolo, Lotti, Warid.

NAVACCHIO ZAMBRA: Cioni, Ruglioni, Grava, Genovesi, Garofalo, Cecchi, Antoni, Ogordi, Londi, Bettini, Caprai. A disp.: Bucci, Benvenuti, Casella, Lorenzetti, Nassi, Pellegrini.

RETI: Rocco, Gigante.

Il Tau si impone già nel primo tempo con la rete di Gigante al 5′ e il raddoppio di Rocco al 39′. Una partita al cardiopalma per gli amaranto che, dopo la sconfitta contro la Sestese dello scorso fine settimana, riacquistano terreno e si preparano alla 19^ giornata contro la Floria 2000.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Sangiovannese: 4-0

TAU CALCIO: Di Cicco, Fasciana, Scarselli, Vellutini, De Luca, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Lari, Croci, Maurelli. A disp.: Velani, Mariotti, Matteucci, Pisani, Zani, Coppola, Sammartino, Ferrucci, Conticelli.

SANGIOVANNESE: Barberini, Betti, Nannini, Pugliese, Casagni, Pestelli, Castaldo, Borgogni, Giusti, Innocenti, D’Amico. A disp.: Hibraj, Ceccherini, Bacci Tenzi, Matteini, Bigazzi, Forni, Dei.

RETI: Zani, Fasciana, Coppola, Fasciana.

Netta vittoria dei giovanissimi Elite sul Sangiovannese: gli Amaranto portano a segno un 4-0 recuperando la sconfitta, subita la scorsa domenica, contro lo Scandicci. gli Amaranto sono scesi in campo in perfetta forma dimostrando di aver recuperato energie e di essere pronti per la prossima sfida contro lo Sporting Arno.