Amore&Vita Prodir veste… Velo+

Per il terzo anno di fila il team Amore e Vita – Prodir si è affidato alla competenza tecnica di Velo+ per l’abbigliamento da gara.

Oggi è stata presentata la nuova maglia da gara 2020, realizzata con tessuti di ultima generazione.

Molto vivaci i colori, sicuramente alquanto visibili in gruppo, con gli istituzionali di A&V, ovvero il rosa e l’azzurro, in onore alla nascita di un bambino (maschio o femmina), a fare da padroni. Colori scelti in Vaticano con Papa Giovanni Paolo II, proprio in omaggio al valore della vita per combattere l’aborto (che secondo statistiche ha provocato la morte di oltre 45 milioni di bambini nel mondo).

“Ci teniamo molto a ringraziare il nostro sponsor Velo+, nella persona dell’amico e nostro ex atleta negli anni 80 Maurizio Spreafico, per questa bellissima maglia – spiega il team manager Cristian Fanini – è composta da materiali top di gamma che consentono agli atleti la massima resa in quanto a comfort, traspirabilità e soprattutto aerodinamica. In Velo+ sono attentissimi ad ogni singolo dettaglio, dei veri professionisti che ci mettono a disposizione i capi più adeguati per raggiunger poi su strada i migliori risultati. Con loro ci siamo trovati benissimo e squadra vincente non si cambia! Per quanto concerne il look, abbiamo optato per rimanere molto fedeli al design proposto nella passata stagione, con solo qualche piccola modifica. La maglia infatti era piaciuta moltissimo a tutti, e poi, era di gran lunga la più visibile e riconoscibile in gruppo e questo è stato un fattore determinante al fine della scelta. I nostri atleti sono tutti estremamente soddisfatti e non vedono l’ora di sfoggiarla tra pochi giorni in Argentina alla Vuelta a San Juan”.