Doppia vittoria per la Polisportiva Capannori

Doppio successo per la Polisportiva Capannori. La squadra di basket inizia il girone di ritorno del campionato di Promozione battendo 57 a 56 il Versilia Basket in un incontro finito al fotofinish. I capannoresi fanno un altro importante passo avanti in ottica playoff in vista anche della trasferta di domenica prossima (26 gennaio) a Montecatini in casa della capolista Rossoblù Junior.

Farmacia Biagi: Andreini 1, Dini 8, Ghiarè 9, Del Dotto 1, Barsotti 6, Pardini 3, Avdiu ne, Piochi ne, Coluccio, Del Sorbo 12, Puccinelli ne, Masini 17. All Bernabei

Vince anche la prima squadra del volley femminile nel campionato Uisp che rientra dalla trasferta di Empoli con l’ottava vittoria di fila. Partita sempre intensa ed equilibrata, specialmente nelle fasi iniziali, quando la squadra di casa si aggiudica il primo set. Poi le biancorosse cambiano passo e grazie a Romani e Nizzi particolarmente ispirate riescono a prendere le misure e a ribaltare l’inerzia vincendo poi per 1 a 3. Lunedì prossimo (27 gennaio) altra trasferta, a Pisa, contro il Gdp Volley.