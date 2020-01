Crescono ogni weekend i piccoli Under 8 e Under 10 del Rugby Lucca. Lo scorso fine settimana il campo Romei ha ospitato tanti piccoli rugbisti provenienti dalle vicine società Titani Viareggio, Montelupo-Empoli e Valdinievole. Una domenica all’insegna del gioco e della sportività che ha maturato anche piccole grandi soddisfazioni.

Grazie alla guida dei coach Martina Cecconi e Andrea Marchi i ragazzi hanno infatti mostrato attitudine al gioco, determinazione e tanta grinta, qualità che hanno portato alla vittoria contro tutte le formazioni. Belle soddisfazioni anche per i più grandi under 10, ospiti in casa dei Lions Livorno, dove hanno disputato i match contro Bellaria Cappuccini, Apuani Massa, e contro i padroni di casa. Anche loro si sono distinti all’interno del raggruppamento portando a casa tre vittorie e una sconfitta di misura. I piccoli atleti, affidati alle mani di coach Melissa Cenni e Alessandro Cecilioni migliorano partita dopo partita e dimostrano sempre più spirito di sacrificio e volontà di aiutarsi l’un l’altro, oltre ad una sempre migliore tecnica individuale. Un risultato ancor più significativo dato che la squadra è composta in gran parte da ragazzi nati nel 2011 che quindi potranno fare ancora un anno di esperienza prima di salire in Under 12.