Bf Porcari, l’under 13 conquista l’accesso alla poule del campionato regionale

L’Under 13 del Basket Femminile Porcari ha conquistato con largo anticipo l’accesso alla poule qualificazione del campionato regionale, quella che a sua volta porterà le squadre classificate ai primi quattro posti a giocarsi la Final Four per il titolo toscano.

Alla poule accedono le prime quattro squadre di ognuno dei due gironi in cui sono state suddivise le formazioni under 13 e il team di Porcari è già certo dell’obiettivo avendo centrato 10 vittorie nelle undici partite sin qui disputate.

L’ultimo successo ieri (22 gennaio) nella gara contro la Pielle Livorno, battuta agevolmente 94-10 (27-1, 54-8, 78-8). Porcari si conferma al secondo posto in classifica a due punti da Pisa Rossa da cui ha subito l’unica sconfitta e con cui si giocherà la prima poltrona, nel match in programma al Palasuore sabato 8 febbraio. Bisognerà vincere e con uno scarto di più di 12 punti (tanto è il parziale della partita di andata) per issarsi sulla vetta della classifica.

In ogni caso resta la soddisfazione di una stagione finora certamente positiva, che ha visto il graduale inserimento, nel nucleo di ragazze del 2007, di ragazze del 2008 che stanno allargando la base a disposizione di coach Francesca Salvioni.

Prima del match con Pisa Rossa ci sono però altre due partite. A cominciare da quella di domenica alle 18 al Palasuore contro la Pf Montecatini.

Ecco il tabellino della gara contro la Pielle: Luporini 16, Tasha 4, Giori 4, Souaba 35, Tovani 17, Bianchi, Cattani 3, Boschi 4, Tognetti 2, Marsili 4, Obioha 3, Pinochi 2. Coach Salvioni.

Vediamo anche i prossimi impegni delle altre squadre del Bf Porcari. La Promozione sabato alle 20.30 sarà impegnata nel big match sul campo del Pistoia Junior Basket; l’Under 18 lunedì 27 alle 21 al Palasuore affronterà Le Mura Spring; l’Under 16 sabato 25 alle 16 riceverà il Basket Rosa Empoli. L’Under 14 aprirà la seconda fase il 2 febbraio alle 11.30 Piombino.