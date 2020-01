Cross invernale, ottimo esordio per Virtus Lucca a Massarosa

La stagione giovanile del cross per la Virtus Lucca è cominciata nel migliore dei modi, con tanti risultati positivi, ma soprattutto prestazioni di ottimo livello. Il lago di Massaciuccoli ha fatto da cornice al Trofeo invernale giovanile di mezzofondo (con distanze dai 600 ai 2mila metri) che ha visto impegnati i giovani biancocelesti delle categorie Esordienti A e B, Ragazzi e Cadetti.

Partiamo proprio dai più grandi. Nel settore femminile, doppietta Virtus con primo e secondo posto conquistato da Emma Puccetti e Marina Senesi. Ottimi piazzamenti anche per Elisa Giambastiani (quinta) e Adriana Vannucci che, nella sua gara di esordio tra le Cadette, termina ottava.

Virtus protagonista anche nel settore maschile con Gabriele Chelini e Walid Hallami, rispettivamente primo e secondo. Ottimo risultato anche per Gabriele Verdiani, quarto all’esordio in categoria.

Nei ragazzi il gradino più basso del podio è per Joseph Manfredi, mentre nella pari categoria femminile è di Veronica Landucci: quarto posto assoluto. Anche tra gli Esordienti A brilla la Virtus, con secondo e terzo posto di Giulio Guccione e Riccardo Pinto. Bronzo per Susanna Tambellini nelle femmine. Per gli Esordienti B terzo posto di Diego Picariello tra i maschi e di Chiara Brugioni tra le donne.

Adesso i riflettori si spostano su Lucca che il 2 febbraio ospiterà la prima prova dei Campionati regionali di società.