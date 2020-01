Museo rossonero aperto dopo la sfida con Borgosesia

Domenica (26 gennaio) dalle 16,35 circa (al termine della partita dei rossoneri con il Borgosesia), verrà aperto il museo rossonero posto sotto la curva Ovest dello stadio Porta Elisa.

Durante l’apertura saranno ancora disponibili i gadget rossoneri che sono stati realizzati per arricchire le collezioni di materiale rossonero e che verranno dati in omaggio a chi vorrà versare un contributo per il sostentamento del museo rossonero.