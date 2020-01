Terza Categoria: Spianate da urlo, frena il Montecarlo

Si chiude il sipario sulla 15esima giornata del campionato di Terza Categoria, la seconda del girone di ritorno. Nel Girone A un esagerato Spianate schianta 10-0 il fanalino di coda Bargecchia. Goleada anche per il Retignano, che asfalta 6-0 il Farneta. Bene l’Atletico Marginone, che nell’anticipo batte 2-1 il Frati.

Nel Girone B Frena la capolista Montecarlo, che non va oltre l’1-1 sul campo della Morianese. Pareggio e spettacolo anche per la New Team, che viene beffata sul più bello, al quarto minuto di recupero: a Fornaci finisce 3-3. Tanto rammarico per le occasioni sprecate per la New Team: doppio Landucci e Danilo Rossi non bastano per la vetta.

I Diavoli Rossi ne approfittano e tornano al secondo posto grazie alla vittoria per 4-2 sul campo del Segromigno. La squadra di Filicaia torna ad 1 solo punto dalla capolista. Crolla ancora l’Atletico Castiglione: ad Altopascio l’Academy Tau vince 2-1 e raggiunge i garfagnini in classifica. Il Coreglia continua a volare: Casci, Casillo e Marchetti stendono 3-0 il San Lorenzo e trascinano la squadra a 24 punti. Il Coreglia vede i playoff, la classifica è cortissima. Torna a vincere il Piazza 55, che lascia l’ultimo posto in classifica: Marchetti e Gaioni espugnano il campo della Sanvitese.

Tutti i risultati del Girone A

Frati – Atletico Marginone 1-2

Atletico Viareggio – Sporting Marina (in campo)

Farneta – Retignano 0-6

Nottolini – Trebesto 3-1

Santanna – Croce Verde 2-3

Spianate – Bargecchia 10-0

SPIANATE: Raschioni; Ricciarelli D., Gennarini, Collodi, Magni, Jovani (Carnemolla), Ponziani (Bonaccorsi), Kishta (Colombo), Maino (Monaci), Vannucchi, Ricciarelli M. (Giovannetti). A disp.: Carnemolla, Micheli, Di Vita, Agatiello. All. Tommei

BARGECCHIA: Graziani (Benassini), Maffei, Frateschi, Pedonesi (Lombardi), Lencioni, Grossi, Orlando (Crispino), Polloni, Tacci, Baroni (Tognazzi), Bisogni. All. Domenici

RETI: 11 rig. Maino, 13’ Gennarini, 20’, 29’ Vannucchi, 40’ Maino, 54’ Bonaccorsi, 57’ Vannucchi, 66’, 71’ Giovannetti

Unione Quiesa – Pdc Stiava 0-1

Classifica: Spianate 32, Retignano 31, Atletico Marginone 31, Atletico Viareggio 29*, Frati 28, Croce Verde 27, Nottolini 24, Unione Quiesa 23, Trebesto 20, Pdc Stiava 19, Sporting Marina 13*, Santanna 12, Farneta 2, Bargecchia 1

Tutti i risultati del Girone B

Academy Tau – Atletico Castiglione 2-1

Coreglia – San Lorenzo 3-0

RETI: Casci, Casillo M., Marchetti

Fornaci – New Team 3-3

FORNACI: Giannecchini D.; Cheloni, Romiti, Notini, Cecchini T., Nardini, Cardosi, Cecchini G., Chiariacò, Silvestri, Puccetti. A disp.: Demba, Parducci, Gaspari, Giannecchini M., Cardosi, Pastorini.

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Bravi, Terni E., Landucci, Terni A., De Lucia, Franchi, Grandini, Guazzelli, Wurach. A disp.: Vanni, Salotti S., Rossi D., Tenardi, Gulisano, Ambrosini, Pennacchi. All. Landucci

Morianese – Montecarlo 1-1

MORIANESE: Palla; Cei, Paganelli, Biagi, Giorgetti, Giannecchini, Maiali D., Frangioni (50′ Di Clemente), Saccone (55′ Santacaterina), Marchetti, Alves De Sousa (60′ Serafini). A disp.: Cosimineau, Baccili, Bianchi, Malerbi, Ricci. All. Barsotti

MONTECARLO: Doretti (80′ Biondi T.); Filippelli, Pucci, Del Grande, Biondi F., Dudine (82′ Guidotti), Bastiani, Morra, Ricci, Gentile (84′ Incerpi), Della Mora (75′ Simoncini). A disp.: Annoni, La Macchia, Petrocchi, Carrara, Fantozzi. All. Pacini

RETI: 20′ Del Grande, 92′ Santacaterina

Sanvitese – Piazza 55 1-2

SANVITESE: Di Nardo, Vannucci, Garfagnoli, Bianchi (Caturegli),Simi, Cagnacci, Menichetti (Bertini), Pucci, Sane (Umberti), Hoxha (Franchini), Kanoute. A disposizione: Santicchia, Bazzano, Caturegli, Lici, Umberti, Franchini, Craparotta, Bertini. All.:Mareschi

PIAZZA 55: Pancetti, Fiori, Cassettai Tommaso, Bertolini, Cassettai Daniele (20’st Marchetti), Romei, Bertolini Andrea (20’pt Giorgi M., 45’st Orsi D.), Gaioni, Vanni, Capitani, Davini (Giorgi). A disposizione: Bertolucci, Ghelardi. All.: De Luca

ARBITRO: Cerino di Lucca

RETI: 10′ Gaioni, 67′ Umberti, 75′ Marchetti

Segromigno – Diavoli Rossi 2-4

Virtus Robur – Pieve San Paolo 0-1

VIRTUS ET ROBUR: Conde, Kone, Bakare, Sanneh, Alpha, Sorgente, Cessay, Sidibe, Hudu, Camara, Awudu. All.: Parmigiani

PIEVE SAN PAOLO: Dal Porto, La Rocca N, La Rocca M., Lombardi, Matteoni, Bazzano, Esposito, Guidotti, Ghilarducci, Magaddino, Borsi. A disp.: Puccinelli, Scaglione, Kulli, Carnicelli, Soldati, Volpi, Picchi. All.: Pardi

ARBITRO: Favilla di Lucca

RETI: 33’st Carnicelli

Classifica: Montecarlo 33, Filicaia 32, New Team 31, Academy Tau 26, Atletico Castiglione 26, Pieve San Paolo 26, Fornaci 26, Coreglia 24, Morianese 19, Segromigno 12, San Lorenzo 10, Piazza 55 9, Virtus Robur 9, Sanvitese 7