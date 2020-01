Lammari sconfitto in casa dal Maliseti Seano

Promozione, River Pieve ancora in vetrina. Vittoria nel finale per l’undici di Edoardo Micchi contro l’Athletic Calenzano che permette subito di ritornare in carreggiata in ottica campionato.

Tutte sconfitte le altre lucchesi di Promozione. Cade in casa il Lammari contro i pratesi del Maliseti Seano, cadono lontano dalle mura amiche il Pieve Fosciana in Mugello con il Luco e il Villa Basilica a Prato con il Viaccia.

Lammari – Maliseti Seano 1-2

LAMMARI: Angeli, Tocchini L., Dianda, Risolo, Petretti, Brandi, Kago, Del Ry, Islami, Guastapaglia, Bacci. A disp.: Biondi, Casini, Della Nina, Tocchini L., Benedetti, Battaglia, Gacovicaj, Borelli, Di Mauro. All.: Dianda

MALISETI SEANO: Cuorvo, Gori E., Cavalieri, Ciofi, Del Bianco, Bambini, Turini, Santini, Ritarossi, Marchiseppe, Lanzilli. A disp.: Villani, Parlato, Breschi, Subli, Bucaioni, Perillo, Riccio, Ponziani, Fabbri. All.: Fabbri

ARBITRO: Merlino di Pontedera (Ferretti di Pistoia e Guiducci di Empoli)

RETI: 9’pt Santini, 26’st Cavalieri, 44’st Islami

Luco – Pieve Fosciana 2-1

LUCO: Innocenti, Baggianti, Rosari, Secchini (11’ st Lukolic), Sanni, Vigiani, Bruni (16’ st Campagna), Scala, Giani (25’ st Alivernini), Gianassi (37’st Cirillo), Bonifazi. A disp. Locatelli, Cioppi, Blinisha, Calamai. All. Privitera

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Angelini (11’st G. Giusti), Dini C., Barsanti U., Biagioni, Pieri (28’st Giusti O.), Lucchesi, Dini D., Babboni (18’st L. Bacci), Alfredini, Tulipano (39’pt Parmigiani). A disp. Casci, Boggi, Motroni, Biggi All. Fracassi

ARBITRO: Tofacchi di Livorno (Barretta di Pistoia e Materozzi di Arezzo)

RETI: 8’pt Giani, 45’pt rig. Dini, 27’st Campagna

NOTE: Ammoniti Baggianti, Bruni, Campagna, Dini C., Biagioni, Parmigiani

River Pieve – Athletic Calenzano 2-1

RIVER PIEVE: Micchi M., Turri (26’ st Rugani), Petrucci (34’ st Morelli), Byaze, Benassi (44’ st Angeli), Monopoli, Fanani (47’ st Rossi), Cecchini, Petracci, Mattei, Haoudi (44’ st Fontana) A disp. Decanini, Filippi, Ferrari. All. Micchi

ATHLETIC CALENZANO: Morsiani, Conti, Paoletti, Terrafino, Canigiani, Tarli, Tempestini, Nencioli, Penzo, Landolina, Molla. A disp.: Pigna, De Carlo, Berretti, Biagioni, Barrasso, Magnolfi, Boldrini, Bernocchi, Garvoni. All.: Scintu

ARBITRO: Neto di Pisa (Venturi di Arezzo e Pacini di Empoli)

RETI: 22’pt Cecchini, 7’st rig. Landolina, 37’st Haoudi

Viaccia – Villa Basilica 2-0

VIACCIA: Cherubini, Fiorentini, Bianchi, Martin, Pari, Facchini, Sforzi, Massaro, Batacchi, Bastogi, Doumbia. A disp.: Grandini, Paoli, Magnolfi, Ravai, Bossahon, Niccoli, Tortoli, Sow Papa . All.: Benesperi

VILLA BASILICA: Lavorini, Ricci, Degl Innocenti, Martinucci, Davini, Sangregorio, Gatto, Battaglia, Berrettini, Del Magro, Giuliani. A disp.: Morini, Giomi, Sarti, Amelio, Russo, Benedettaleb, Bertuccelli, Bouhalla. All.: Gambini

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Anello di Piombino e Poneti di Firenze)

RETI: 18’st Doumbia, 22’st Bastogi