Seconda Categoria, all’Atletico Lucca il derby con l’Acquacalda

Seconda Categoria, ecco come è andata la giornata.

Il risultato che spicca è il successo per 3-1 del Gallicano sul Vagli. Vittoria corsara importante dopo una battaglia per l’Atletico Lucca con l’Acquacalda San Pietro a Vico. Nella giornata dei pareggi cade anche il Marlia in casa con il Barga.

FORNOLI: Papi, Salotti, Fede A., Serra, Donati, Marchetti (37’st Fede D.), Franceschi (28’st Ledda), Poli (10’st Zhyrukha), Oliokwe, Alberigi (25’st Favelli), Sabatini (40’st Dinu). A disp.: Scibella, Dinelli, Salvetti, Bugelli. All.: Piercecchi

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Lotti, Lucchesi, Signorini, Serafini (30’pt Papera), Martino, Alberigi, Tognotti, Mazzei (37’st Paganelli), Castelli. A disp.: Cheli, Pieroni, Eramnazi, Bertolacci, Olivieri, Martinelli, Pieri. All.: Vertemati

ARBITRO: Benedetti di Carrara

Acquacalda Spv – Atletico Lucca 1-2

ACQUACALDA SPV: Menichetti, Venturini, Pardini (Pellegrini G.), Pellegrini D., Martinelli (Salsini), Chiocchetti, Del Barga (Abdu), Buoni, Curumi, Ezzaki (Lacedra), Di Salvatore (Harch). A disp.: Banchi, Marchetti, Paoli, Doroni. All.: Meschi

ATLETICO LUCCA: Gragnani, Selmi, Pagnini, Casini (Biagini), Amodio, Marchetti (Sebastiani), Tabarrani (Francalanci) Ferretti, Segnalini (Biagi), Galli (Pedonesi), Barbaro. A disp.: Tognetti, Sebastiani, Contini, Betti A., Betti M. All.: Matteucci

ARBITRO: Lombardi di Pontedera

RETI: 38’pt e 22’st Segnalini, 45’pt Del Barga

NOTE: Ammoniti Chiocchetti, Del Barga, Curumi, Harch. Espulsi Buoni, Pagnini e Curumi

Borgo a Mozzano – San Filippo 0-0

BORGO A MOZZANO: GIannotti, Lucchesi, Gimbri, Piacentini, Ceccherelli (36’st Barsi), Donatelli, Amidei Francesco (28’st Marganti), Chiocchetti (36’st Bertini), Balderi, Fati (24’st Di Lorenzo), Lunardi. A disp.: Simoni, Massei, Rapaioli, Bertagna, Porta. All.: Giusti

SAN FILIPPO: Indragoli, Del Barga, Genovali Del Debbio, Guidi (16’st Sillah), Matteuzzi, Torricelli, Rossano, Manga, Lorenzi, Caiazzo, Di Vito (24’st Souane). A disp.: Cobbinah, Fantozzi, Della Bidia, Spinetti, Salvetti, Diallo, Casini. All.: Moretti

ARBITRO: Buccheri di Pisa

NOTE: Ammoniti Chiocchetti, Ceccherelli, Del Barga, Torricelli. Espulsi Chiocchetti al 15’st e Del Barga al 45’st

Filettole – Migliarino Vecchiano 1-5

FILETTOLE: Di Sacco, Rossi, Benvenuti, Ammannati (27’st Gabbani), Rotonda, Masoni, Barsotti, Montanelli F., Silva (5’st Carilli), Bianchi (32’st Lenci), Ponzini. A disp.: Peranzi, Tarricone. All.: Bonini

MIGLIARINO VECCHIANO: Fantozzi, Longobardi (19’st Barbani), Campera (29’st Malfatti), Mori, Benedettini, Andreotti, Chelotti (33’st Di Martino), Pardi (24’st Moretti), Balestri (33’st Mannocci), Montanelli L, Titone. A disp.: Bettini. All.: Telluri

ARBITRO: Borzillieri di Lucca

RETI: 23’pt Balestri, 42’pt Masoni, 2’2st Pardi, 18’st Andreotti, 35’st Montanelli L., 38’st Barbani

NOTE: Ammoniti Montanelli L., Rotonda

Folgor Marlia – Barga 0-1

Gallicano – Vagli 3-1

GALLICANO: Grassi Salotti N., Lena, Satti (Benedetti), Lartini, Bacci, Alfredini (Taddei), Barsotti (Cinquini), Pellegrinotti, Maiorano (Nardini), Brucciani. A disp.: Nelli S., Salotti L., Sebastiani, Viviani. All.: Salotti

VAGLI: Torre, Pioli, Pancetti, Tolaini, Giuntini, Tognarelli, Marigliani, Malatesta (Bertucci), Biggi (Franchi), Bertogli (Pellegrinotti), Remaschi. A disp.: Pioli, Buriani, Pellegrinetti, Brugiati, Bertini. All.: Biagioni.

ARBITRO: Giannini di Pontedera

RETI: 41’ Barsotti, 60’ Bertogli, 77’ Alfredini, 88’ Taddei

Luccasette – Ponte delle Origini 3-4

LUCCASETTE: Battistini, Particelli, Pierotti, Barsali, Anzilotti, Gargini, Chelini, Toure, Kapidani, Evangelisti, Del Carlo. A disp.: Di Maco, Raffaelli, Marchi, Grida, Farinelli; Chima, Antoni, Cerino, Cardullo. All.: Mariani.

Pontecosi – Lucca Calcio 2-2

PONTECOSI LAGOSI: Martini Adami M., Gennaro (18’st Morotti, 36’st Biggeri), Pieroni; Angelini, Bacci, Castelli, Lunardi, Marigliani, De Vivo, Martini Adami R., Angelini. A disp.: Guidetti, Salotti, Piagentini, Bonini, Venanzi. All.: Mugnaini

LUCCA CALCIO: Papeschi N., Matteucci, Vietina, Sichi (24’st Papeschi M.), Scotece, Gemignani, Ragghianti, D’Agliano, Angeli (36’st Conforti), Salvadori (20’st Laftimi), Francesconi. A disp.: Landini, Cavalcante, Stagi, Ricci. All.: Contini

RETI: 29’pt Angeli, 13’st Ragghianti, 19’st rig. Marigliani, 44’st Barsali

NOTE: Ammoniti Piagentini dalla panchina, Marigliani, Vietina, Angeli, Ragghianti