Gp Apuane, Guerra conquista l’oro Juniores alla Cinque Mulini

Un altro weekend di successi per il Gp Parco Alpi Apuane. Ieri (26 Gennaio), Francesco Guerra ha conquistato l’oro Juniores al cross internazionale Cinque Mulini: a San Giorgio su Legnano, il fortissimo atleta ha concluso la propria prova con un magistrale primo posto sui difficili chilometri della campestre lombarda (sfortunato il compagno di squadra Gioele Alari, l’altro talento della società biancoverde, costretto al ritiro per infortunio durante la prova).

Nella prova Elite, da segnalare l’ottimo risultato di Alessandro Turroni (26esimo assoluto). A Viareggio, al Trofeo T.I.A.M.O., oro di categoria per Luciano Bianchi, argento di categoria per Giuseppe Tomaselli, bronzo di categoria per Andrea Innocenti e ottime prove per Nicola Ciardelli, Marco Bonacchi, Daniele Sandroni, Marco Rossi, Mirco Toma, Giorgio Davini, Adriano Mattei, Enrico Manfredini, Marcello Bernardini, Guglielmo Landi, Luca Biagi, Rocco Cupolo, Adriano Tomagnini, Andrea Pardini, Andrea Nicastro, Daniele Oliva, Giuseppe Simone, Zivago Anchesi, Marco Mattei, Enzo Russo, Ludmillo Dal Lago e Francesca Tesconi.

A Firenze, alla Scalata al Convento, bronzo di categoria per Roberto Ria e buone prove per Lorenzo Tofani, Giulia Bordina e Franco Tocci. A Dobbiaco, alla Winter Night, argento di categoria per Lorenzo Checcacci. A Molino D’Egola, al Trofeo Dieci Comuni, ottimo rientro alle gare con argento di categoria per Luca Sarti.

A Castiglion Fiorentino, alla Ronda Ghibellina, buona prova per Luca Linari. Occhi puntati agli spalti di Lucca domenica (2 febbraio), dove la società di Graziano Poli cercherà di allungare la striscia di vittorie ai campionati regionali di corsa campestre già dalla prima fase.