Si sono svolti a Pisa ieri (26 gennaio) i campionati regionali Csen di Karate ai quali era presente anche la Karate Shotokan Porcari che ha partecipato con i più piccoli nelle discipline kata (combattimento figurato), percorso e palloncino. In trasferta c’erano Ivan Barsotti, categoria bambini classificatosi terzo nel Kata, terzo nel percorso e terzo nel palloncino di fronte ad una ventina di atleti, mantenendo i propri risultati raggiunti nel precedente campionato italiano e Nello Tocchini, categoria ragazzi, che non si è classificato di fronte anch’egli ad una ventina di atleti il quale però ha dato prova della sua annosa esperienza di gara.

Proseguendo, nel pomeriggio Michele Campigli della categoria Cadetti, debuttando alla sua prima gara di kata, ha brillato con un terzo posto di fronte a 5 avversari mentre Lucia Scalone, stessa categoria di Campigli ma in ambito femminile, si è piazzata quinta.

Matteo Cortopassi ha raggiunto ancora il podio con un soddisfacente primo posto nella categoria Seniores nella disciplina del Kata di fronte a 7 atleti diventando campione regionale.

Gli insegnanti Giovanni Bianchi e Paolo Giusti esprimono soddisfazione per la trasferta, resa possibile anche dal contributo della Banca di Pescia e Cascina. Per chi avesse intenzione di provare è possibile recarsi a Porcari alla palestra della scuola media Pea nei giorni di lunedì e giovedì dalle 17,30 alle 19 (ragazzi 4 – 11 anni) e dalle 19 alle 21 (ragazzi e adulti dai 12 anni in poi).