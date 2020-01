Pro Cycling, arriva anche l’ultimo rinforzo: è Stefania Belloni

E’ Stefania Belloni l’ultimo tassello del nuovo mosaico della Pro Cycling Team Fanini, almeno per ora.

Con il suo arrivo l’organico della squadra del direttore generale Manuel Fanini è, infatti, al completo anche se non sono esclusi ulteriori innesti magari a stagione in corso: “Stiamo valutando alcune opportunità che ci sembrano buone – ha sottolineato lo stesso Fanini – se interverremo per potenziare ulteriormente il team lo faremo comunque con giovani atlete che potrebbero non essere italiane; di più non posso dire”.

Eventuali rinforzi a parte, l’ingaggio di Stefania Belloni, 19 anni, milanese di nascita, va ad inserirsi a pieno titolo nel progetto di ringiovanimento e valorizzazione del team.

Stefania ha iniziato a correre fin da piccola con società dell’area metropolitana del capoluogo lombardo ottenendo sempre buoni risultati alternando gare su strada a prove in mountain bike.

Nel crescere la Belloni ha aggiunto alle due discipline anche la pista che le ha già regalato diverse soddisfazioni.

Ed è proprio nella pista che, nel 2017, Stefania si è laureata campionessa regionale nell’inseguimento individuale e vicecampionessa italiana nell’inseguimento a squadre.

“Nella mia bacheca personale – ha sottolineato l’atleta – oltre agli 11 titoli provinciali in varie discipline e categorie, ho anche la medaglia di bronzo ai campionati italiani su strada nel 2014 da Esordiente. Inoltre ricordo con molto piacere la cerimonia protocollare per la prima medaglia d’oro conquistata da giovanissima a Roma nella prova di Mtb in un Meeting Nazionale”.

Stefania Belloni si definisce “una passista con predilizione particolare per le gare contro il tempo”.

“Il 2019 per me è stato un anno particolarmente difficile perché nonostante il grande impegno non sono mai riuscita a trovare la forma migliore. Anche per questo sono molto contenta di aver firmato con il Team Fanini, una squadra che mi ha dato subito fiducia: Voglio dare il mio contributo e voglio che questo sia l’anno del rilancio”.

“La Belloni è un profilo molto interessante – ha aggiunto il direttore sportivo Mirko Puglioli – è determinata ed ha grandi potenzialità; può far bene anche su pista dove ha già vestito la maglia della nazionale”

Con Stefania Belloni sale a 7 il numero delle atlete in organico alla Pro Cycling Team Fanini. Insieme a lei ci sono anche: Leonora Geppi (20 anni, l’unica riconfermata), Francesca Balducci (24 anni), Giulia Luciani (18 anni), Beatrice Pozzobon (18 anni), Ylenia Fiscarelli (17 anni) e Giulia Bertoni (19 anni).