Sconfitta a Montecatini per la Farmacia Biagi

FARMACIA BIAGI: Andreini 19, Piazzolla ne, Dini 4, Ghiarè, Del Dotto 8, Barsotti 7, Pardini 5, Avdiu 2, Piochi ne, Coluccio, Del Sorbo 4, Romoli ne. All. Bernabei

La Farmacia Biagi Capannori torna con una sconfitta (64-50) dalla trasferta del Palaterme sul campo della capolista Rossoblu Montecatini. L’incontro rimane in equilibrio per 30 minuti prima che i padroni di casa piazzino l’allungo decisivo nell’ultimo quarto grazie a un parziale da 19-10.

Vittoria invece per 0-3 per la Polisportiva Capannori nel campionato Uisp Femminile. Dopo aver sudato il primo set sul campo del Gdp Pisa (finirà 27-29), le ospiti prendono le misure e grazie a una grande proba del collettivo riesce a spuntarla nonostante le assenze della banda Laura Giordano e del centro Margherita Cagnola. Per le biancorosse arriva così il nono successo consecutivo che vale la vetta solitaria a punteggio pieno. Ora la squadra si prepara al prossimo impegno casalingo martedì 4 febbraio alle 21.40 contro Arno. L’obiettivo è chiudere imbattute il girone d’andata.