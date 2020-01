Nuovo rinforzo per la Lucchese che si accinge ad entrare nella fase cruciale della stagione. La società rossonera ha infatti annunciato l’ingaggio di Giorgio Lionetti, centrocampista classe ’98 proveniente dal Rimini.

Il giocatore arriva a Lucca dopo aver rescisso il contratto con la società romagnola con cui, nella prima fase della stagione, ha collezionato sei presenze in serie C. Il giocatore di origini calabresi ha firmato con la Lucchese un contratto di 6 mesi con possibilità di prolungamento.

Foto 2 di 2



Lionetti si aggregherà già da domani alla squadra e, salvo imprevisti, dovrebbe poter essere a disposizione di mister Monaco già per la trasferta di domenica (2 febbraio) a Sanremo.

“Lionetti è un ragazzo serio che ci permetterà di alzare ancora il livello della nostra rosa – commenta il ds Daniele Deoma che lo ha fortemente voluto – Non prendiamo giocatori tanto per far numero ma per alzare l’asticella: stiamo parlando di un ragazzo che l’anno scorso ha vinto il campionato di serie C con la Juve Stabia. Ringrazio l’entourage del giocatore che ha scelto la nostra società. È un ragazzo che aveva molto mercato in Campania, anche in C”.

“Un ringraziamento anche alla mia società – conclude Deoma – che mi ha dato l’opportunità di fare questa ulteriore operazione. Per noi l’equilibrio dei conti ha la priorità: in campo si potrà vincere o perdere ma non vedrete mai associati i nostri nomi a quelli di un fallimento. Lucca ne ha già avuti tre in undici anni, se ce ne sarà un altro non sarà con noi”.

“Ringrazio il direttore per le belle parole – ha detto Lionetti presentandosi alla stampa – Ho scelto Lucca per il progetto e sono molto felice di essere qui. Sono un centrocampista classico: cerco di dare il mio contributo in entrambe le fasi. Non vedo l’ora di poter scendere in campo per poter dare il mio contributo alla squadra e dimostrare il mio valore”.

“Abbiamo fatto questo ulteriore investimento perché ci fidiamo cecamente di Daniele – ha detto il dg rossonero Mario Santoro – È stata una scelta che abbiamo ponderato a lungo ma che rientra nella nostra filosofia. Credo che questa società non possa permettersi di fare passi più lunghi della gamba che porterebbero a soddisfazioni effimere. D’altro canto, a noi piace vincere e vogliamo giocatori vincenti. A chi mi chiede se fossimo pronti in caso di promozione io rispondo di sì ma ricordo anche che per com’era messa questa società ad agosto noi abbiamo già vinto”.