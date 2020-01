Le Mura Spring, al Palatagliate il big match con Firenze

Proseguono serrati gli allenamenti per le Senior Spring sotto il controllo di coach Giannelli. Domani sabato (1 febbraio) partita di cartello per il campionato di serie B, al Palatagliate scende la capolista Pf Firenze, griffata Fattoria del Palagiaccio.

Due precedenti stagionali e due sconfitte per le Spring, gara di andata di campionato alla palestra Us Affrico e finale di Coppa Toscana ad Arezzo

Le fiorentine, che ambiscono anche questa stagione al salto di categoria, si presentano con credenziali di tutto rispetto, 15/15 vittorie in stagione, il miglior attacco con 1008 punti segnati e la miglior difesa con 662 punti subiti.

Sono reduci da due importanti vittorie negli ultimi dieci giorni, tra le quali spicca il recupero infrasettimanale con Amatori Savona, con la quale hanno condiviso a lungo il primo posto in classifica.

Le Spring invece, dopo una serie positiva, provengono dalla battuta d’arresto in trasferta con le pari punti di Costone Siena (54-42) ed hanno giocato mercoledì sera una buona amichevole contro Jolly Acli Livorno, formazione di serie A2.

“Partita difficile contro una squadra ambiziosa – conferma coach Giannelli – noi dobbiamo avere la consapevolezza di essere cresciute e di non aver niente da perdere. L’unico rammarico è di non avere a disposizione Ilaria Menchetti che si è infortunata in amichevole e che per noi è una pedina importante”.

Appuntamento da non perdere quindi domani al Palatagliate alle 18. Arbitri designati i signori Cosimo Zanzarella di Siena e Alberto Volpi di Cecina.