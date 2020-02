Gabriele Pini ultimo rinforzo del Real Forte Querceta

Gabriele Pini, centrocampista livornese, classe 2001, nato e cresciuto nel settore giovanile del Livorno Calcio e dopo una una parentesi nelle fila del Messina, è stato presentato questa mattina al Necchi Balloni: giocherà fra le fila del Real Forte Querceta.

Pini, arriva a Forte dei Marmi, per dar man forte alla formazione di Amoroso, in questo finale di stagione.

“Sono felice di aver raggiunto l’accordo con il Real Forte Querceta – dice – Questa mattina il mio primo allenamento. La squadra e la società mi hanno fatto subito una bella impressione, sotto tutti i punti di vista. Spero di poter dare il mio contributo per conquistare il massimo risultato raggiungibile, senza porsi limiti e obiettivi fissi”.

Domani la sfida è in trasferta con il Ghiviborgo: “La squadra sta bene – dice il tecnico Christian Amoroso – Abbiamo recuperato praticamente tutti, qualcuno prima qualcuno dopo. Rimarranno ai box soltanto Fazzini, che ha avuto una ricaduta nelle ultime ore, e Giovanelli che però contiamo di ritrovare prossima settimana”

“Abbiamo visionato le ultime prove del GhiviBorgo – prosegue – non abbiamo visto una squadra in crisi nonostante i risultati delle ultime due settimane e nonostante la classifica. Hanno dei buoni elementi nel reparto offensivo, nonostante l’assenza di Lucatti. Non ho visto rassegnazione nelle prestazioni della loro squadra. Sarà una partita importante perché entrambi abbiamo bisogno di punti, loro in chiave salvezza e noi per cercare di rimanere agganciati alla zona playoff.”

“Contro il Borgosesia abbiamo giocato un grande primo tempo – conclude il tecnico – Abbiamo avuto un calo fisico naturale nella ripresa e non avevamo cambi importanti d a effettuare. Per buona parte del match abbiamo giocato con 5/6 quote in campo e abbiamo comunque fatto un’ottima partita. Nonostante il risultato, è comunque importante avere avuto la sensazione che avremmo potuta vincerla, quella partita. Io, dal canto mio, ho potuto aiutare poco la squadra con i cambi, ma sicuramente la squadra si merita tutti i miei complimenti”.