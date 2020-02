Terza: vola lo Spianate, il Filicaia passa in vetta

Si chiude il sipario sulla 16esima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A continua a volare lo Spianate, che stende 2-1 il Pdc Stiava con la rete di Kishta e del solito e infinito Vannucchi. Lo Spianate è in testa in solitaria in attesa del big match di lunedì sera. Bene Atletico Marginone e Retignano.

Nella terza gara del girone di ritorno del Girone B si ribalta la classifica. I Diavoli Rossi centrano il sorpasso e passano in vetta: la grande sorpresa del campionato stende a domicilio l’Atletico Castiglione. Il Filicaia è la nuova capolista grazie alla solita rete di bomber Pellegrinetti, che si prende la copertina del primo sabato di questo febbraio. Prosegue il sogno dei Diavoli Rossi, che non intendono fermarsi. Sempre più crisi per l’Atletico.

A frenare la capolista Montecarlo è il Fornaci, che pareggia 1-1 in una trasferta complicatissima e fa l’assist alla squadra di Filicaia. Frena anche la New Team, che non va oltre l’1-1 contro un Coreglia in grande forma. La Virtus Robur torna alla vittoria nel derby con il Piazza 55.

Tutti i risultati del Girone A

Atletico Viareggio – Frati lunedì alle 20,45

Pdc Stiava – Spianate 1-2

Atletico Marginone – Unione Quiesa 4-1

Bargecchia – Santanna 2-2

Croce Verde – Farneta 5-1

Retignano – Nottolini 2-0

Sporting Marina – Trebesto 0-1

Classifica: Spianate 35, Retignano 34, Atletico Marginone 34, Atletico Viareggio 32*, Croce Verde 30, Frati 28*, Nottolini 24, Unione Quiesa 24, Trebesto 23, Pdc Stiava 19, Sporting Marina 13, Santanna 13, Bargecchia 2, Farneta 2

Tutti i risultati del Girone B

Academy Tau – Sanvitese alle 17,45

Atletico Castiglione – Filicaia 0-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Bertucci; Sarti, Martinelli M., Magagnini, Canelli, Pucci, Lucchesi, Giuntini, Mori, Martinelli F., Bravi. A disp.: Cassai, Zarrella, Tagliasacchi, Lupetti, Lazzurri, Cristea, Piagentini. All. Davini

FILICAIA: Bertoncini, Cavani, Friz Da., Friz Di., Lorenzetti, Muccini, Pierotti D., Pioli, Pozzi, Rossi, Pellegrinetti. A disp.: Bartolomei, Bravi, Giannotti, Grilli, Magnani, Pierotti S., Puppa. All. Telloli

RETE: Pellegrinetti

Montecarlo – Fornaci 1-1

MONTECARLO: Biondi T.; Pucci, Biondi F., Lorenzini, Del Grande, Ricci, Bastiani, Morra, Incerpi, Gentile, Della Mora. A dusp.: Doretti, Filippelli, Dudine, Petrocchi, Annoni, Fantozzi, La Macchia, Carrara, Ercolini. All. Pacini

FORNACI: Giannecchini D., Cheloni, Romiti, Notini, Parducci, Cecchini T., Cardosi M., Cecchini G., Chiriacò, Silvestri, Puccetti. A disp.: Demba, Nardini, Saisi, Giannecchini M., Gaspari, Cardosi P., Costantini. All. Lemmi

New Team – Coreglia 1-1

NEW TEAM: Valdrighi; Pennacchi, Wurach, De Lucia, Fantoni, Terni E., Terni A., Grandini, Ambrosini, Bravi, Franchi. A disp.: Vanni, Salotti, Rossi D., Tenardi, Gulisano, Guazzelli, Satti, Cecchini. All. Landucci

COREGLIA: Alcesti; Marchi, Cabani, Casillo A., Fazzi, Bacci, Casci F., Casillo M., Buono, Marchetti F., Biagiotti. A disp.: Casci M., Casci A., Magri, Menicucci, Pierantoni F., Bonelli, Pierantoni S., Michelini, Marchetti V. All. Caiaffa

Piazza 55 – Virtus Robur 0-2

Pieve San Paolo – Morianese 0-1

San Lorenzo – Segromigno 2-2

RETI: 2’ Obbligato, 15’ Pieretti, 18’ Obbligato, 90’ Bandoni

Classifica: Filicaia 35, Montecarlo 34, New Team 32, Fornaci 27, Pieve San Paolo 26, Academy Tau 26*, Atletico Castiglione 26, Coreglia 25, Morianese 22, Segromigno 13, Virtus Robur 12, San Lorenzo 11, Piazza 55 9, Sanvitese 7*

*1 partita in meno