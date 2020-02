Lucchese a Sanremo per il primo posto (0-0)

Sanremese – Lucchese 0-0

SANREMESE: Caruso, Bregliano, Manes, Maroni, Demontis, Spinosa, Taddei, Gagliardini, Calderone, Scalzi, Gerace. A disp: Signorini, Maggi, Ponzio, De Iulis, Lo Bosco, Pici, Colombi, Martini, Fenati. All: Ascoli

LUCCHESE: Coletta, Bartolomei, Benassi, Papini, Lici, Cruciani, Meucci, Fazzi, Iadaresta, Vignali, Nannelli. A disp: Luglio, Matteoni, Nolè, Lionetti, Presicci, Remorini, Panati, Bitep. All: Monaco

ARBITRO: Lovison di Palermo (Petrica Filip/Piatti)

RETI:

NOTE:

La Lucchese prosegue nel suo tentativo di scalata al primo posto con lo scontro diretto a Sanremo: Monaco schiera una formazione senza paura, con tre punte. Dietro rientra Bartolomei, in panchina il nuovo acquisto Lionetti.