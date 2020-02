Ieri (2 febbraio) si è disputata a Lucca, nel pittoresco e straordinario scenario dei prati adiacenti alle Mura, la prima prova del campionato toscano di corsa campestre, valevole per la qualificazione alla finale nazionale in programma il 14 marzo.

Protagonista il Gs Orecchiella Garfagnana, in una giornata che potremmo definire “storica”, ritorna al successo nella gara di livello assoluto con l’atleta Ruandese Jean Baptiste Simukeka, che si può considerare ormai “garfagnino” d’adozione, considerato che ha vestito per la prima volta la maglia dell’Orecchiella ben 11 anni fa, nel 2009 al suo esordio in Italia nel mondo dell’atletica.

Simukeka si è aggiudicato la prova maschile al termine di una gara entusiasmante, fino a metà gara combattuta con il siciliano Agnello Vincenzo (Parco Apuane), fino ad un perentorio cambio di ritmo che lo ha portato vittorioso al traguardo; secondo punteggio utile per la classifica di società è giunto dalla generosissima prova di Girma Castelli, tra l’altro primo della categoria Promesse e 14° assoluto e in corsa per il titolo di campione toscano di categoria; Marco Guerrucci si conferma atleta di spessore, versatile e affidabile su ogni terreno, con il 22° posto assoluto (primo della categoria SM40) chiude il terzetto che assegna, pur provvisoriamente, uno straordinario quanto clamoroso secondo posto provvisorio nella classifica regionale di società, al quale hanno contributo anche il 42° posto di Michael Luongo, il 46° di Federico Matteoni, il 51° di Emiliano Mazzei (3° degli SM45), il 58° di Roberto Maranghi, il 59° di Raffaello Bevilacqua (3° SM40), il 66° di Kamal Eid Elsayed, il 67° di Davide Togneri, il 69° di Mattia Della Maggiora, il 72° di Filippo Fiorini, il 76° di Fabio Salotti, il 97° di Daniel Nobile, il 99° di Daniele Giusti, il 106° di Paolo Micotti, il 112° di Antonio Martini, il 126° di Stefano Del Prete.

In campo femminile, dopo la brillante stagione 2019, ricordiamo chiusa con l’eccezionale settimo posto tra le società a livello Italiano, confermano le loro straordinarie qualità le ragazze bianco-celesti, con Annalura Mugno quarta assoluta al traguardo, seguita da Francesca Setti 15esima e Cecilia Basso 18esima (quarta nella categoria Promesse). Ottima prova di squadra, con il provvisorio terzo posto nella classifica regionale, cui hanno contribuito sostanzialmente anche i risultati di Meri Mucci 29esima, 30esima Simona Sardi, 37esima Simona Prunea, 38esima Alice Dolfi, 45esima Beatrice Macelloni (sesta nella categoria Promesse), 49esima Andrea Salas Palma, 51esima Simona Carradossi, 57esima Carla Neri.

Orecchiella presente anche nelle categorie giovanili, con Augusto Orsi che conquista caparbiamente il podio aggiudicandosi il terzo posto e la medaglia di bronzo nella categoria Ragazzi, al termine di una gara ottimamente interpretata.

Adesso appuntamento il 1 marzo ad Empoli per la prova decisiva che assegnerà il pass per il campionato italiano di cross 2020.