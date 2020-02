Giovanili Tau Calcio, weekend con due vittorie e due pareggi

Un altro weekend di successi per le giovanili del Tau Calcio. I ragazzi altopascesi non perdono la carica positiva delle scorse giornate e collezionano due vittorie e due pareggi. Si chiudono in parità le partite degli Allievi: gli Elite pareggiano contro lo Sporting Cecina (2-2) e i B finiscono sull’1 a 1 contro lo Scandicci. Vincono, invece, i Giovanissimi Elite con un 2-0 contro l’Aquila Montevarchi e i Giovanissimi B con 1-0 contro l’Aglianese.

Allievi Elite

Sporting Cecina – Tau Calcio 2-2

SPORTING CECINA: Ringressi, Pedrali, Paoletti, Fancelli, Calzolari, Mecherini, Coppetta, Okyiere, Fotino, Skerma, Geri, Tortur, Cacace, Tozzini, Ribecai, Lika, Pasco, Bacciu.

TAU CALCIO: Likaj, Duranti, Iannello, Ricci, Amorusi, Quilici, Tragni, Filieri, Belluomini, Silvano, Di Biagio, Bachini, D Andrea Pisani, Manfredi, Menconi, Ricci, Gigante.

MARCATORI: Paoletti, Tragni, Belluomini, Pedrali.

Dopo la vittoria contro il Forcoli Valdera della scorsa settimana, il Tau pareggia contro lo Sporting Cecina. Una mancata vittoria che pesa sulla classifica degli amaranto che scendono di due posizioni, attestandosi all’ottavo posto. Prossima sfida, il 9 febbraio, contro la Sestese.

Allievi B

Tau Calcio – Scandicci 1-1

TAU CALCIO: Di Biagio, Lleshi, Lotti, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Rocco, Vitrani, Warid, Manfredi, Kane, Calu, Banti, Fiorentini, Giannotti, Oliva, Paolinelli, Sabatini.

SCANDICCI: Bruni, Berlincioni, Coveri, Galli, Toti, Urbinati, Di Gioia, Bartolini, Ongaro, Oliveri, Bevicini, Giordano, Paci, Pratesi, Sibilia, Giambra, Nocentini.

MARCATORI: Rocco, Urbinati.

Buona partita da parte del Tau che nel primo tempo fa molto bene, non riuscendo però a sfruttare un paio di buone occasioni con Rocco e Warid. La prima frazione di gioco termina infatti in parità, sullo 0 a 0. Nella ripresa cambia la dinamica della partita: dapprima con Rocco che segna la rete dell’1 a 0 grazie a un calcio di rigore, poi con Urbinati, che batte una punizione velenosa e regala allo Scandicci il pareggio. Gli amaranto difendono la posizione in classifica e ora guardano al prossimo turno contro la Sangiovannese.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Aquila Montevarchi 2-0

TAU CALCIO: Di Cicco, Fasciana, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Coppola, Croci, Sammartino, Velani, Mariotti, Cinelli, Ballini, Conticelli, Zani, Maurelli, Lari, De Luca.

AQUILA MONTEVARCHI: Failli, Haruni, Sollo, Ferrari, Nardi, Calosci, Gori, Santini, Allushaj, Milani, Salvi, Bartoli, Falsini A., Mazzi, Monini, D’Alessandro.

MARCATORI: Vitolo, Cinelli.

Continuano a macinare vittorie i Giovanissimi Elite che sconfiggono anche l’Aquila Montevarchi con un netto 2-0. Gli amaranto mantengono saldo il primo posto in classifica e si preparano ad affrontare la 21^ giornata di campionato contro la Sestese.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Aglianese 1-0

TAU CALCIO: Gazzoli, Matteucci, Garzella, Bartelloni, Lucchesi, Pisani, Capocchi, Stringari, Casolare, Erba, Notarelli, Ballucchi, Turini, Pissuti, Matteoni, Bigazzi, Belli, Stefani, Musumeci.

AGLIANESE: Nesi, Lasorsa, Bartolozzi, Tissi, Di Carlantonio, Pazzagli, Bigagli, Meoni, Montefusco, Mandi, Boscherini, Nunziati, Battistini, Benelli, Barni, Begliomini.

MARCATORI: Garzella.

Nuova vittoria anche per i Giovanissimi B, che segnano una rete all’Aglianese.