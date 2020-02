Impegni ovunque ieri (2 febbraio) per il gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde , dalla corsa campestre alla corsa su strada alla pista indoor.

A Lucca , con il dominio assoluto della classifica a squadre per società (sei atleti nelle prime dieci posizioni con l’argento e il bronzo assoluti rispettivamente per Vincenzo Agnello e Paolo Turroni dietro al fortissimo Jean Baptiste Simukeka del Gs Orecchiella), la corazzata del presidente Graziano Poli mette una seria ipoteca sul nono titolo regionale consecutivo di corsa campestre, con relativa partecipazione al campionato italiano per società.

A Vinci , alla Maratonina, ottimo bronzo assoluto per Juri Mazzei e buone prove per Nicola Ciardelli (4 assoluto), Roberto Ria , Lorenzo Checcacci e Andrea Massari. A Parma , alla Athletes’ Run, buona prova per Mirco Toma. All’ Abetone, alla Show Run Abetone, ottima prova per Riccardo Picchi (5 assoluto). A Pappiana , al Trail del Monte Penna, argento di categoria per Raffaele Zamberoni e buona prova per Luca Linari. A Portofino, alla Mezza internazionale delle Due Perle, buona prestazione per Daniele Oliva. A Padova , al meeting su pista indoor, ottima prova per Francesco Guerra con il tempo di 3’52” .