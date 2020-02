Il Basket Le Mura testimonial di sostenibilità

Il basket femminile Gesam Gas e Luce Lucca lancia Bianco+Rosso=Verde, il nuovo progetto sociale che ha l’ambizione di contribuire alla diffusione di messaggi concreti, semplici ma estremamente importanti su un tema di fortissima attualità: la sostenibilità e il consumo intelligente.

Il progetto, realizzato grazie alla partnership con Gesam Reti, Geal e Sistema Ambiente, prevede la partecipazione di tutte le atlete biancorosse che hanno prestato i loro volti come testimonial per una serie di videoclip dedicati alla tematica della sostenibilità. Con la regia del team Kalispera, le giocatrici si sono prestate alla realizzazione di clip, molto carine e originali che, grazie alla loro solarità, notorietà e simpatia, focalizzano l’attenzione sulla sostenibilità, il riciclo e l’attenzione agli sprechi.

In coerenza con il programma Stop Bullying giunto alla seconda edizione, Bianco+Rosso=Verde ribadisce la disponibilità del basket Le Mura a dare il proprio contributo a tutti i progetto sociali che necessitano di un veicolo di comunicazione impattante e non convenzionale.

Un ringraziamento ai tre partner che hanno creduto in questo progetto: Gesam Reti, Geal e Sistema Ambiente.