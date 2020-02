Trasferta dolceamara per la Toringhese: 1-1 contro Lido

Csi Lido – Toringhese 1-1

Csi Lido: Salmaso, Lemmetti, Corsinelli, Bertelli, Mandredini, Di Lorenzo, Zuppardi, Lazzoni, Ruggiero, Scannapieco, Pellegrini, Adorni.

Toringhese : Tortelli, Lucania, Orsi, Baiocchi, Edi G., Tripi, Benedetti, Medici, Mei M., Salvatori.

Reti: 1 goal di Benedetti (Tor); 1 goal di Lemmetti (Csi)

La Toringhese, che viene dalla sconfitta inattesa e immeritata contro il Margine Coperta, va al Pardini Center di Lido di Camaiore ad affrontare il forte Csi (terza forza del campionato), portandosi dietro gli strascichi delle squalifiche di Petroni e Biancalana oltre che a quella lista interminabile di infortuni accomulati da inizio stagione.

Finisce 1-1 e c’è qualche recriminazione per la Toringhese del presidente Giuseppe Martinelli, che ora attendono il fanalino di coda Giovani Granata Monsummano, venerdì (7 febbraio), alle 21,30, al circolo El Nino della SS.Annunziata.

A Lido di Camaiore gli arancioneri impostano una gara attenta in fase difensiva e il primo tempo si chiude con un sostanziale equilibrio e poche nitide azioni da rete. Una per parte le occasioni più evidenti: quella di Lazzoni del Csi Lido che non riesce a correggere in rete un forte tirocross sul secondo palo e quella di Salvatori che calcia verso la porta ma il suo tiro impatta contro un compagno di squadra. Si va a reti inviolate all’intervallo: 0-0.

Secondo tempo invece più vivace, con la Toringhese che trova il vantaggio all’ottavo minuto. Rimessa laterale offensiva che trova la sponda di Matteo Mei per Benedetti, che è bravo e scaltro a girarla al volto dentro l’area e la squadra di Filippo Edi passa in vantaggio.

La partita si vivacizza e il Csi Lido prova a prendere il pallino della gara, ma in questa fase sono più efficaci gli arancionero che coprono in maniera organizzata e ripartono tentando di sviluppare le superiorità numeriche, come con medici che fallisce il colpo del 2-0 con un tiro che finisce a lato di poco.

Alla metà del primo tempo Orsi correndo verso la porta avversaria, si aggancia con un difensore e prende il secondo giallo della sua partita. Ma nonostante il powerplay la formazione lidense non riesce a segnare. Rientra il quarto uomo e pochi istanti dopo la formazione capannorese viene beffata con un tiro dai 15 metri che passa in mezzo a tutta la difesa schierata ingannando Tortelli, il Lido riesce quindi a pareggiare quando restano sul cronometro ancora 10 minuti da giocare.

La situazione si ribalta però 3 minuti dopo, Pellegrini del Lido tocca Salvatori dopo una veronica e gli costa il secondo giallo. Altra superiorità ma a parti inverse e anche in questo caso la Toringhese, non è scaltra a sfruttare il giocatore in più.

Negli ultimi 5 minuti succede poco e dopo 2 minuti l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Buona performance della squadra di Edi, viste le tante assenze e il valore dell’avversario. Pareggio complessivamente giusto, ma per come si era messa la gara la Toringhese poteva anche portare a casa l’intera posta in palio.