Morte Kobe Bryant, Montemagni (Lega) propone premio alla memoria

Un riconoscimento speciale per Kobe Bryant, la stella del basket a stelle e strisce tragicamente scomparsa e che in gioventù calcò anche i parquet toscani. La proposta arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni che chiede alla Regione di riservare uno speciale Pegaso per lo sport alla memoria dell’ex giocatore dei Los Angeles Lakers.

“Pensiamo che sia giusto – afferma Elisa Montemagni – onorare anche nelle nostra regione un campione del basket come Kobe Bryant, tragicamente scomparso nei giorni scorsi. L’asso statunitense era, infatti, molto legato alla Toscana, avendoci vissuto da bambino (precisamente a Pistoia) dove il padre militava nella locale compagine”.

“Riteniamo, dunque – precisa l’esponente leghista – che la Regione dovrebbe dedicargli uno speciale Pegaso per lo sport, a testimonianza della sua prestigiosa carriera sportiva. Confidiamo, dunque che questa nostra proposta possa essere rapidamente accolta, dando così un chiaro segnale di vicinanza all’indimenticato ed universalmente conosciuto cestista”.