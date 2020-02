Viareggio Women’s Cup, posticipata la finale

Comincerà alle 16 (e non alle 15) la finale della seconda Viareggio Women’s Cup in programma mercoledì (19 febbraio) allo stadio Del Freo di Montignoso (provincia di Massa) con diretta su RaiSport.

La variazione d’orario è dovuta ad esigenze televisive. Inoltre, la gara Empoli-Inter di sabato (15 febbraio), valida per la terza giornata del girone 1, avrà luogo allo stadio Comunale di Galleno in provincia di Firenze e non al Masini di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa. Fischio d’inizio confermato alle 11.