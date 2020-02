Al Porta Elisa arriva il Casale: lontano dal Monferrato va in difficoltà

Lucchese-Casale è la partitissima di giornata. La prima della classe fresca di primato riceva la terza forza del torneo. Rossoneri e nerostellati sono divisi da tre lunghezze. Il Casale al Natale Palli è stato costretto alla divisione della posta con il Borgosesia grazie alla zampata del solito Ravasi. I ragazzi di Buglio hanno perso l’occasione di raggiungere il Prato al secondo posto riducendo il ritardo dalla prima della classe ad una sola lunghezza.

Cammino

I piemontesi si presentano al Porta Elisa con una striscia positiva composta da tre risultati utili. L’ultima sconfitta si è registrata il 12 gennaio a Lavagna per una rete scaturita nelle battute finali dopo aver fallito un calcio di rigore nel primo tempo con Di Renzo. Prima del pareggio con il Borgosesia erano arrivati i successi in casa con il Vado e a Bra.

Rendimento

Lontano dal Monferrato i ragazzi di Francesco Buglio perdono molto dello smalto che dimostrano nelle gare interne. 26 i punti raccolti tra le mura amiche e 12 quelli nelle esibizioni esterne frutto di 3 successi altrettanti pareggi e 4 sconfitte. Quando fuori casa non ha trovato la via delle rete ha sempre perso. Al Luperi di Sarzana con la Fezzanese, a Borgosesia e a Lavagna ha subito il gol partita sempre nel secondo tempo.

La sconfitta di maggiori proporzioni è stata subita il 1 dicembre a Oste con il Prato per 2-0. 3 i segni X usciti lontano da Casale, 2-2 a Vado per 2-2, 1-1 in casa del Ligorna e 3-3 a Caronno Pertusella, l’unica gara in cui il Casale ha saputo rimediare al svantaggio del primo tempo. Tranne in quest’ultima sfida, in tutte le altre gare comprese le vittorie quando ha vinto è andata in vantaggio per prima.

Si è imposta fuori casa segnando sempre 3 gol, a Fornoli con il Ghiviborgo, a Chieri e a Bra. Solo il successo in Mediavalle lucchese ha preso forma nel secondo tempo, nelle due gare vinte in Piemonte ha chiuso in vantaggio per 2-0 la prima frazione. Con il Bra e il Ghiviborgo si è imposto per 3-2, il successo in trasferta di maggiori proporzioni è arrivato il 3 novembre a Chieri per 3-1. 15 i gol realizzati e 17 quelli incassati.

Cifre

36 i gol segnati e 26 quelli subiti. Capocannoniere è Lorenzo Coccolo con 9 centri, preceduto da Marco Di Lernia a quota 8, 6 centri per l’acquisto dicembrino Luca Di Renzo. A quota 5 troviamo Claudio Poesio, 3 gol per Angelo Buglio, una rete ciascuno per Denis Mair, Ardit Mullici, Roberto Cappai, Mustafa El Khayari e Nicola Cintoi. Ha usufruito di 10 rigori fallendo tre trasformazioni. Quattro i rigori decretati contro i nero-stellati di cui 2 falliti. Cintoi per due volte è stato espulso, Todisco, Bianco, Villanova e il tecnico viareggino Francesco Buglio hanno preso per una volta anzitempo la via degli spogliatoi.

Nuovi volti

Sono 4 i volti nuovi rispetto alla sfida d’andata. In difesa è arrivato Andrea Pisanello con la formula del prestito dalla Pro Vercelli, sempre dalla stessa società è stato prelevato il centrocampista marocchino Yassine Sadouk fino al mese di dicembre militava nel Verbania, in attacco sono arrivati Luca Di Renzo fino a dicembre alla Pro Sesto e Mustafa El Khayari fino a dicembre 2019 all’Atletico Fiuggi.

Arbitro

Il messinese Enrico Gemelli è stato designato per il match-clou del Porta Elisa con l’avallo dei signori Luca Landoni di Milano e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. È alla quarta direzione stagionale in questo girone ma per la prima volta incrocia le due formazioni.

Precedenti

Evoca una giornata storica l’ultima volta in cui il Casale si è presentato al Porta Elisa per chi ha la Lucchese nel cuore. Era il 27 maggio 1990 la gara finì 1-1 e quel risultato sancì il ritorno dopo 27 anni dei rossoneri in Ssrie B. Grazie a quel punto i piemontesi centrarono la salvezza. Quella sfida fu griffata da due bomber di razza. Roberto Simonetta dopo 3 minuti dall’inizio della ripresa e dalla replica casalese all’8′ del secondo tempo con Cosimo Francioso. Altri tempi, altro calcio.