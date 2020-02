Ghiviborgo, seconda vittoria di fila con show a Borgosesia

Borgosesia-Ghiviborgo 3-4

BORGOSESIA: Iali, Costa, Renolfi, Rizzo, Saltarelli, De Letteriis, Iannacone, Castelletto, Bigotto, Ravasi, Ferrandino. A disp.: Galli, Ferrando, Barrella, Canessa R., Probo, Cirigliano, Matera, Muzzi, Tagliapietra. All.: Didu

GHIVIBORGO: Pagnini, Borgia, Dell’Orfanello, Bartolini, Subbicini, Berra, Fomov, Aprile, Nottoli, Felleca, Papi. A disp.: Scatena, Benedetti, Bagatti, Brusaca, Nezha, Canessa A., Fioretti, Simoni, Viti. All.: Lavezzini

ARBITRO: Faraon di Conegliano Veneto (Leoni e Pilleri di Cagliari)

RETI: 17’pt Castelletto, 31’pt Aprile, 40’pt e 35’st Felleca, 5’st Papi, 14’st rig. e 18’st rig. Ravasi

Seconda vittoria di fila per il Ghiviborgo al termine di una partita scoppiettante sul campo del Borgosesia. I biancorossi di Lavezzini trovano più fiducia con la via del gol, anche se in difesa si conferma qualche lacuna.

Passano i locali con Castelletto poco dopo il quarto d’ora. Ma la reazione dei biancorossi è veemente e arriva il ribaltamento di risultato prima con Aprile su assist di Felleca poi con una splendida azione personale dello stesso Felleca che mette a sedere il portiere e insacca.

Nella ripresa sembra gara chiusa a favore degli ospiti grazie alla rete di Papi ben imbeccato da Dell’Orfanello ma il Borgosesia riesce ad acciuffare il pari grazie a due calci di rigore in quattro minuti che Ravasi realizza battendo Pagnini. Ci pensa ancora Felleca, a 10′ dal termine, a realizzare poker e doppietta personale. Inutile il forcing finale dei piemontesi per riacciuffare almeno il punto.