Terza: la capolista Spianate si prende il derby con un magico Vannucchi

Si chiude il sipario sulla 17esima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A lo Spianate vince 3-1 un combattutissimo derby con l’Atletico Marginone. Protagonista della fondamentale vittoria neanche a dirlo Ighli Vannucchi, che con la sua classe infinita trascina i suoi con una bella doppietta: il primo è un magico colpo da biliardo, il secondo un rigore.

Si ferma la corsa dell’Atletico Viareggio, il Frati stende 3-1 lo Sporting Marina: a segno Ponsi di testa su angolo, poi Simonini e bomber Raffaelli autore di un gol di tacco d’antologia

Nel Girone B la sorpresa Diavoli Rossi allunga in vetta: la squadra di Filicaia, inarrestabile, stende con un netto 3-0 anche il San Lorenzo. A segno Pellegrinetti, Lorenzetti e Cavani.

La New Team espugna il campo del Segromigno e vola al secondo posto. Un grande Coreglia ferma anche la corazzata Montecarlo sul risultato di 1-1: Ercolini risponde al momentaneo vantaggio di Marchetti su rigore.

Crolla sempre più giù l’Atletico Castiglione, ko sul campo della Sanvitese. Netto ko per il Piazza 55.

I risultati del Girone A

Frati – Sporting Marina 3-1

RETI: 15’ st Ponsi, 20’ st Simonini, 32’ st Raffaelli, 38’ st Marcuccetti

Farneta – Bargecchia 0-0

Nottolini – Croce Verde 2-1

Santanna – Pdc Stiava 3-3

SANTANNA: Chiocca, Massei (Cardelli), Bianchi, Manfreda, Romani, Massaria, Shaqja, Lazzari, Nieri (Menicucci L.), Turini (Inguaggiato), Rovai (Massagli), Massai C. (Cardelli). All.: Massaria

STIAVA: Chiesa, Cortopassi (Giannini), Caniparoli, Pratesi (Sebastiani), Papi, Michelucci, Gianneschi (Orlandi), Da Valle (Santucci), Micheli, Ricci, Martinelli (Zago). All.: Dianda

ARBITRO: Bertolacci di Lucca

RETI: 4’pt Gianneschi, 34’pt Ricci, 47’pt rig. e 26’ st rig. Lazzari, 20’st rig. Shaqja, 40’st Michelucci

NOTE: Espulso Caniparoli per proteste

Spianate – Atletico Marginone 3-1

SPIANATE: Sacara,; Galligani, Di Vita, Micheli, Del Tredici, Jovani, Ponziani, Kishta, Maino, Vannucchi, Bonaccorsi. A disp.: Raschioni, Gennarini, Modola, Franceschini, Monaci, Carnemolla, Collodi, Giovannetti. All. Tommei

ATLETICO MARGINONE: Capotosti; Gennazzani, Bocciadri R., Romiti, Casali, Incerpi, Ndao, Porciani, Puccetti, Niccolai, Panichi. A disp.: Bolognesi, Natale, Paoli, Degl’Innocenti, Roberti, Papagna, Bocciadri E., Varsalona, Galli. All. Landi

RETI: 11′ rig. Puccetti, 35′ Jovani, 42′, 46′ rig. Vannucchi

NOTE: espulso Incerpi

Unione Quiesa – Atletico Viareggio 1-0

Trebesto – Retignano lunedì (10 febbraio) alle 20,15

Classifica: Spianate 38, Retignano 34*, Atletico Marginone 33, Frati 32, Croce Verde 30*, Unione Quiesa 26, Nottolini 24*, Trebesto 23*, Pdc Stiava 20, Santanna 14, Sporting Marina 13, Bargecchia 3, Farneta 3

I risultati del Girone B

Virtus Robur – Academy Tau 2-2

VIRTUS ROBUR: Conde, Kone, Benaatar, Sanneh, Alpha, Sorgente, Ceesay, Sidibe, Hudu, Camara, Awudu. A disp.: Fusseini, Bayo, Seikou, Issa. All.: Parmigiani

ACADEMY TAU: Rugani, Giusfredi (Puccetti), Lunardini, Balli, Del Sarto, Vannucci (Pellicciotti), Cantoni, Hika (Miserendino), Hysa (Lavorgna), Ruggiero, Di Furia. A disp.: Gioè, Ghiroldi, Tuzi, Iacopetti, Vanni. All.: Maino.

ARBITRO: Bertini di Lucca

RETI: 25’ Hudu, 31’ Di Furia, 44’ Sanneh, 82’ Miserendino

Coreglia – Montecarlo 1-1

COREGLIA: Alcesti; Marchi, Cavani, Menicucci, Fazzi, Bacci, Casillo A., Casillo M., Pierantoni F., Marchetti, Biagiotti. A disp.: Casci M., Casci A., Gonnella, Magri, Togneri, Bonelli, Michelini, Pierantoni S., Buono. All. Caiaffa

MONTECARLO: Doretti; Filippelli, Lorenzini, Del Grande, Biondi F., Ricci, Bastiani, Morra, Ercolini, Incerpi, Simoncini. A disp.: Biondi T., Petrocchi, La Macchia, Dudine, Guidotti, Carrara, Fantozzi. All. Pacini

RETI: 43’ rig. Marchetti, 72’ Ercolini

Filicaia – San Lorenzo 3-0

DIAVOLI ROSSI FILICAIA: Bertoncini, Pioli (Bernardi), Cavani, Rossi, Friz D. (Bravi), Bartolomei, Pierotti D. Pozzi (Magnani), Lorenzetti, Friz Da., Pellegrinetti (Puppa). A disp.: Orsetti, Grilli, Pierotti F. All.: Telloli.

SAN LORENZO: Decanini, Consani, Galli, Barsotti, Michelotti, Vannucci, Pieretti (Borselli), Bandoni, Serafini (Dolci), Contini, Danesi (Giusti). A disp.: Merciadri, Petretti, Rizzo, Pavan. All. Cesana

RETI: 35’ Pellegrinetti, 41’ rig. Lorenzetti, 52’ Cavani

NOTE: al 39’ espulso Barsotti per doppia ammonizione

Fornaci – Pieve San Paolo 2-2

FORNACI: Giannecchini, Nardini, Romiti, Notini, Parducci, Cecchini T., Cardosi, Cecchini G., Silvestri, Saisi, Puccetti. A disp.: Demba, Chiriacò, Gaspari, Giannecchini M., Cardosi P., Toni, Pocai. All.: Lemmi

PIEVE SAN PAOLO: Carnicelli L., La Rocca M., La Rocca N., Lombardi, Matteoni, Bazzano, Guidotti, Scaglione, Ghilarducci, Magaddino, Kulli. A disop.: Dal Porto, Carnicelli A., Volpe, Borsi, Nelli, Picchi, Esposito.

Morianese – Piazza 55 5-1

MORIANESE: Palla, Baccili, Malerbi, Biagi, Gianneschi, Giorgetti, Di Clemente, Baccei, Serafini, Marchetti, Saccone. A disp.: Paganelli, Lupi, Maiali, Frangioni, Michelotti, Bianchi, Santacaterina. All.: Barsotti

PIAZZA 55: Pancetti, Fiori, Piastra, Gaioni, Castagnoli, Cassettai T., Bertolini, Grilli, Vanni, Davini, Bertolini. A disp.: Giorgi, Cassettai D., Romei, Gherardi. All.: De Luca

ARBITRO: Del Papa di Lucca

RETI: Serafini, Baccei, Marchetti 2, Santacaterina, autogol

Sanvitese – Atletico Castiglione 2-1

SANVITESE: Santicchia, Menichetti, Senghor, Garfagnoli, Simi A., Cagnacci, Vannucci, Pucci N. (Bazzano), Bertini (Sane), Menicucci (Andreucci), Simi M.(Craparotta). A disp.: Di Nardo, Andreucci, Senghor, Bazzano, Umberti, Craparotta, Sane. All. Mareschi

ATLETICO CASTIGLIONE: Bertolucci, Tagliasacchi, Martinelli F., Pucci F., Sarti, Lupetti, Martinelli M., Canelli (Giuntini, Cassai), Mori, Fontana, Cristea. A disp.: Giannotti, Cassai, Giuntini, Panzani, Lazzurri, Pioli, Frediani. All. Davini

ARBITRO: Paganelli di Lucca

RETI: 1′ Bertini, 67′ Giuntini, 69′ Menicucci

Segromigno – New Team 1-4

SEGROMIGNO: Franchi, Antonelli, Batastini, Tognetti, Tardelli, Romano, Cecchini, Frosini, Micheli, Obbligato, Milaqi. A disp.: Borelli, Biancalana, Spadoni, Nannipieri, Campioni. All. Tuccori

NEW TEAM: Valdrighi; Terni A., De Lucia, Fantoni, Grandini, Terni E., Pennacchi, Landucci, Bravi, Franchi, Salotti. A disp.: Vanni, Rossi, Satti, Guazzelli, Borghesi, Gulisano. All. Landucci

Classifica: Filicaia 38, New Team 35, Montecarlo 35, Academy Tau 30, Fornaci 28, Pieve San Paolo 28, Coreglia 26, Atletico Castiglione 26, Morianese 23, Segromigno 13, Virtus Robur 13, San Lorenzo 11, Sanvitese 10, Piazza 55 9