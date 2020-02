Tau Calcio, successo corsaro a Pontremoli. Castelnuovo ok

Sorride ancora il Tau Calcio che sbanca il terreno di Pontremoli con Mengali e conquista altri tre punti importantissimi in ottica playoff. Nelle altre gare importante exploit del Castelnuovo, che regola la Massese con un gol per tempo e aggancia la Cuoiopelli in classifica. Ko in la Virtus Viareggio mentre il Camaiore non ribalta l’uno-due del Cenaia e accorcia con Pegollo.

Castelfiorentino-Virtus Viareggio 2-1

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Vecchiarelli, Bedini, Olivieri, Trapassi, Anichini, Zanaj, Imbrenda, Fagni, Pecchioli. A disp.: Orsini, Campatelli, Bagnoli, Nieri, Fossati, Sarti G., Di Biase, Zizzari, Nidiaci. All.: Arcadio

VIRTUS VIAREGGIO: Pirola, Manfredi G., Ferri, Richieri, Belatti, D Angina, Cristiani, Bertelloni, Galloni, Bordini, Balestri. A disp.: , Catemi, Ciocia, Evani, Ndiaye, Mboa, Tonarelli A., Dell Amico. All.: Tenerani

ARBITRO: Neto di Pisa (Fortini di Arezzo e Lumetta di Piombino)

RETI: 16’pt Pecchioli, 1’st Olivieri, 20’st Bordini

Castelnuovo Garfagnana-Massese 2-0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Coselli, Inglese, Biagioni, Pieroni, Lavorini, Casci (47’st Galletti), Marganti, Ghafouri (19’st Bosi), Piacentini, El Hadoui (39’st Nelli). A disp.: Berlingacci, Tortelli, Turri, Valiensi, Morelli, Bertucci. All.: Biggeri

MASSESE: Baroni, Bonni, Materazzi, Degl Innocenti, Mussi, Benedini, Zequiri, Marcon, Kthella (1’st Vita), Serrago, Manfredi F. (21’st Galloni). A disp.: Gatti, Giomi, Di Renzone, Imperatrice, Biserni, Piscopo. All.: Gassani

ARBITRO: Masi di Pontedera (Guddemi e Misson di Prato)

RETI: 23’pt autorete Galloni, 3’st Piacentini

NOTE: Ammoniti Coselli, Inglese, El Hadoui, Zeqiri, Degl’Innocenti, Vita. Espulso al 46’st Vita

Pontremolese – Tau Calcio 0-1

PONTREMOLESE: Santini, Cargioli, Cattani (42’pt Gabrielli), Giannantoni, Filippi A., Verdi, Posenato (29’st Berzolla), Bondielli (23’st Vatteroni), Occhipinti, D’Angelo (12’pt Spagnoli), Corvi. A disp.: Menchini, Crispi, De Cillis, Nardini, Lecchini. All.: Bracaloni



TAU CALCIO: Citti, Magini G. (9’st Pratesi), Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Matteoni (36’st Donati), Maccagnola (18’pt Frugoli), Mengali (33’st Gialdini), Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Rossi, Pratesi, Fanani, Magini L., Gialdini, Frugoli, Riccomini, Lucchesi. All.: Cristiani



ARBITRO: Vincenzi di Bologna (Corcione e Veli di Pisa)



RETI: 35’pt Mengali

Vince di misura il Tau Calcio, che porta a casa altri tre preziosissimi punti contro la Pontremolese. A insaccare il gol della vittoria spetta a Federico Mengali, che al 35′ non lascia spazio di manovra al portiere avversario.

Si rende subito pericoloso il Tau, con un tiro di Chianese, al 7′, che si stampa sulla traversa. Continua quindi a spingere la formazione di Cristiani, senza riuscire però a superare la difesa del Pontremoli, coriacea e di esperienza. Tutto cambia allo scadere del primo tempo, con un decisivo Mengali.

Nella ripresa i ragazzi amaranto difendono il risultato, respingendo le incursioni avversarie.

La partita finisce sull’1 a 0 in favore del Tau Calcio, che conquista altri tre punti fondamentali in ottica playoff. La prossima settimana la formazione di Cristiani incontrerà in casa il Cenaia.

Cenaia – Camaiore 2-1



CENAIA: Serafini, Stampa, Borboryo, Lelli, Signorini, Milianti, Tammaro, Balleri, Bruzzone, Marcellusi, Mancini. A disp.: Guidetti, Spadaciari, Ceccarini, Betti, Rossi, Zhikov, Bachini, Arrighi, Turini. All.: Macelloni



CAMAIORE: Barsottini, Orlandi, Barsotti, Ceciarini, Arnaldi, Fiale, D Alessandro, D Antongiovanni, Pegollo, Viola, Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Benedetti, Contipelli, Morelli, Tonazzini, Nardini, Ghilarducci, Bresciani, Nardini. All.: Moriani



RETI: 27’pt Bruzzone, 5’st Mancini, 30’st Pegollo