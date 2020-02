Giovanili del Tau, tre vittorie e un pareggio

Concentrazione al massimo per le giovanili del Tau Calcio Altopascio che non mollano e mantengono la carica positiva delle scorse settimane chiudendo la 21esima giornata di campionato con tre vittorie e un pareggio. Finisce in parità la partita degli Allievi Elite contro la Sestese (1-1). Vincono, invece, gli Allievi B contro la Sangiovannese (4-2), i Giovanissimi Elite contro la Sestese (3-2) e i Giovanissimi B contro il Borgo a Buggiano (7-0).

Allievi Elite

Tau Calcio – Sestese: 1-1

Tau Calcio: Likaj, Duranti, Ricci F., Ricci T., Amorusi, Quilici, Tragni, Filieri, Menconi, Silvano, Bellucci, Calu, Bachini, Belluomini, Iannello, Lartini, Manfredi, Rocco.

Sestese: Chellini, Comelli, Grazzini, Pacini, Santini, Frongillo, Ermini, Capetta, Viti, Sitzia, Piampiani, Poggiolini, Cucinotta, Pagliaro, Pisaneschi, Narducci, Giustarini, Gjana, Nuti.

Marcatori: Viti, Duranti.

Secondo pareggio consecutivo per gli Allievi Elite che scendono di una posizione in classifica, attestandosi al 9° posto. Una partita fortemente combattuta che ha messo a dura prova i ragazzi di mister Giuli: dopo il primo goal avversario al 37′, gli amaranto hanno lottato fino al 60′, quando sono riusciti a segnare la rete del pareggio. Nonostante le posizioni perse nelle ultime due giornate di campionato, l’umore rimane alto e i ragazzi guardano al 16 febbraio contro la Floria 2000.

Allievi B

Sangiovannese – Tau Calcio: 2-4

Tau Calcio: Di Biagio, Giannotti, Lotti, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Sabatini, Vitrani, Manfredi, Rocco, Kane, Maranghi, Banti, Carmignani, Ceraolo, Fiorentini, Lleshi, Paolinelli, Warid.

Sangiovannese: Billi, Picariello, Landozzi, Filippi, De Santis, Derinaldis, Nannoni, Prosperi, Martino, Moracci, Sercio, Arelli, Grazzini, Pestelli, Milli, Nepi, Ricci, Giusti.

Marcatori: Sabatini, Vitrani, Warid, Arelli, Prosperi, Vitrani.

Duro scontro tra il Tau e la Sangiovannese che ha richiesto un grande sforzo fisico a entrambe le squadre. Gli amaranto non perdono la concentrazione e fanno valere la propria tecnica: a sbloccare la partita la doppietta di Vitrani che determina il 4-2, difeso fino alla fine. Stabile in quarta posizione, il Tau guarda al prossimo match contro lo Zenith Audax.

Giovanissimi Elite

Sestese – Tau Calcio: 2-3

Tau Calcio: Di Cicco, Fasciana, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Maurelli, Lari, Vitolo, Coppola, Velani, Zani, Cinelli, Ballini, Conticelli, Sammartino, Ferrucci, De Luca, Croci.

Sestese: Pasquini, Pelagatti, Pisaniello, Cecchi, Bruschi, Antonini, Aprile, Milani, Caprio, Cremonini, Pecchioli, Gennaro, Biagi, Marchi, Riggio, Stefanucci, Arrighetti, Guercini.

Marcatori: Vitolo, Maurelli, Coppola, Caprio, Pecchioli.

I Giovanissimi Elite mantengono il vigore delle scorse settimane e guadagnano la quarta vittoria consecutiva. Una competizione impegnativa segnata da un continuo inseguirsi delle due squadre. Il Tau non molla e supera gli avversari portando a casa un 3-2 con il quale mantiene salda la prima posizione in classifica. Ora gli amaranto dovranno concentrarsi sulla prossima giornata contro l’Aullese.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Borgo a Buggiano: 7-0

Tau Calcio: Gazzoli, Matteucci, Garzella, Bartelloni, Lucchesi, Pissuti, Stefani, Bigazzi, Casolare, Musumeci, Matteoni, Balucchi, Turini, Pisani, Bellandi, Vannucchi, Morandini, Notarelli, Erba.

Borgo a Buggiano: Benedetti, Cerchiai, Chimenti, Dervishi, Di Domenicantonio, Di Rienzo, Diolaiuti, Ferretti, Foddis, Italia, Lemmi, Lovallo, Maggio, Maggiolini, Munteanu, Natali, Pellegrino, Schirru, Sorice, Tori, Venturini.

Marcatori: Bartelloni, Lucchesi, Erba, Bellandi, Bellandi, Musumeci, Vannucchi.

I Giovanissimi B non lasciano scampo al Borgo a Buggano e si aggiudicano anche questo weekend con un netto 7-0.