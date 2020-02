Toringhese, goldeada contro Monsummano

Toringhese – Giovani Granata Monsummano 8-3

Toringhese : Lucania, Caselli, Baiocchi, Balzi, Tripi, Benedetti, Kolpreci, Medici, Faldini, Petroni.

Giovani Granata: Tesi, Meccariello, Miceli, Tognozzi, Tagliasacchi, Pinetini, Di Girolamo, Venier, Casillo, Papa, Presta.

Marcatori Toringhese: 4 goal di Petroni, 2 goal di Faldini , 1 goal di Baiocchi, 1 goal di Kolpreci

Marcatori Giovani Granata: 2 goal di Pinetini, 1 goal di Casillo

La Toringhese aveva raccolto un solo punto nelle ultime due sfortunate gare (che comunque erano state accompagnate da ottime performance contro Margine Coperta e Csi Lido) ed ospita il fanalino di coda Giovani Granata Monsummano, che era riuscito a strapparle un pareggio nella prima partita di campionato.

La Toringhese deve fare a meno di 7 calciatori indisponibili e far fronte alla squalifica del baluardo difensivo Orsi, rimediata in occasione della trasferta di Lido di Camaiore.

Parte forte la squadra capannorese che nei primi 10 minuti orienta subito la gara, grazie alla doppietta del pivot Stefano Faldini e al goal del capitano Andrea Baiocchi. Nei minuti successivi la squadra pistoiese accenna un pressing, ma la squadra di Edi è brava ad eluderlo in maniera sistematica e grazie ad un super Federico Petroni (autore di una tripletta nei primi 30 minuti) incrementa ulteriormente il vantaggio, anche se gli ospiti riescono comunque a violare la porta dell’ottimo Samuele Lucania (fino a quel momento irreprensibile). Parziale del primo tempo 6-1.

Inizia la ripresa e scendono notevolmente i ritmi, ma ci sono comunque parecchie occasioni da rete che portano a 2 marcature per parte e fissano il risultato finale sull’8-3. I goal della Toringhese nel secondo tempo portano la firma di Kolpreci e Petroni (che se avesse segnato anche il tiro libero concesso nel finale dall’arbitro Baranga, avrebbe potuto realizzare una cinquina).

Prossimo impegno che vedrà la squadra di Filippo Edi far visita alla capolista Boca Livorno. La squadra labronica ha sempre battuto gli arancioneri nei 3 precedenti ed ha sempre vinto in tutte le gare casalinghe disputate sino ad ora in stagione.