Nuova sede per la delegazione Lega nazionale dilettanti di Lucca

Nuova sede per la delegazione provinciale della Lega nazionale dilettanti di Lucca: da martedì (18 febbraio) infatti, la nuova sede sarà situata in via Viaccia Traversa I, numero civico 140 (secondo piano del centro Galassia), a Sant’Anna.

A causa del trasloco, gli uffici potranno subire dei disagi e/o delle chiusure e non potranno garantire la completa e consueta funzionalità: lunedì (17 febbraio) gli uffici della delegazione resteranno chiusi.