Polisportiva Capannori, vittoria nel big match con Viareggio

Nel big match del campionato Uisp di pallavolo la Polisportiva Capannori batte 3-1 il Discobolo Viareggio – seconda in classifica – in una serata da tutto esaurito alla palestra di San Leonardo in Treponzio. Le ragazze di mister Giordano Donatelli offrono una prestazione di alto livello bissando il successo dell’andata e blindando il primo posto solitario nonostante la partita in meno rispetto alle viareggine.

Biancorosse sempre pimpanti in tutti i fondamentali e ottime le prestazioni di Eleonora Landucci e Marta Matteoni, sempre ben servite dal palleggiatore Giulia Romani.