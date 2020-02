Seconda giornata in campo per la Viareggio Women’s Cup. Fra i risultati spicca la vittoria dell’Inter per 2-1 sulla Juventus. Negli altri match vittoria a valanga (7-1) della Roma sull’Empoli e del Sassuolo (5-0) sul Westchester United. Finisce pari fra Fiorentina e Genoa.

Questi i risultati di giornata

Juventus – Inter 1-2 (35′ pt Poli, 44’pt Mariani, 34′ st Silvion)

Empoli – Roma 1-7 (18′ pt. Boldrini, 20’pt Landa, 35’pt aut.Viscuso, 37’pt Tarantino, 43’pt Puddu, 26′ st Landa, 32’st Vidano, 40’st Manca).

Sassuolo – Westchester United 5-0 (6’pt Pellinghelli, 20’pt Fracas, 39’pt Spallanzani, 4’st Casini, 38’st Spallanzani)

Fiorentina – Genoa 2-2 (43’pt Ripamonti, 4’st Buzi, 25’st Monnecchi, 48’st Campora)