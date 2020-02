Corso gratuito di avviamento al calcio con la Croce Verde di Viareggio

La Croce Verde di Viareggio, con la Scuola Minicalcio ed il Centro sportivo Croce Verde Viareggio Asd propone un corso gratuito di avviamento al gioco del calcio per bambini e bambine nati/e negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

La proposta è per tre mesi di prova per fare attività fisica, divertirsi e stare assieme agli altri, con l’aggiunta che anche il materiale e l’abbigliamento sono offerti gratis dalla Croce Verde.

La festa di benvenuto e l’inizio del corso sono in programma mercoledì 4 marzo, alle 17, al centro sportivo della Croce Verde di Viareggio in via Aurelia Nord 342 all’Itis.

I corsi si svolgeranno a marzo, aprile e maggio, il mercoledì dalle 17 alle 18,30 ed il sabato dalle 10 alle 11,30.

Per informazioni: Edoardo (320.0588794) o Alviano (347.3221061)