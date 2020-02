Tau Calcio, sfida al Cenaia: in porta va il giovane Donati

Prossimo appuntamento: Atletico Cenaia. Forte di una serie di risultati positivi, il Tau Calcio di mister Cristiani si affaccia alla nuova partita, questa volta in casa, con un solo comandamento: mettercela tutta per vincere.

“L’Atletico Cenaia è probabilmente una delle squadre più impegnative – commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio Altopascio – Con la loro forte fisicità potrebbero metterci in difficoltà. Dobbiamo puntare ancora di più su quelli che sono i nostri marchi di fabbrica: palla a terra e gioco veloce per rendergli il campo più ostico. Ci dispiace per le squalifiche di Citti e Signorini, ma in porta schiereremo Donati, un giovane giocatore che ha saputo farsi valere e giocare con precisione. Si è allenato bene ed è pronto per la sfida”.

“Scenderemo in campo – conclude – con alle spalle tanti risultati positivi e, come sempre, dobbiamo puntare alla vittoria. In questo momento è difficile sbilanciarsi: tutte le squadre sono agguerrite, pronte e dare il massimo. Non possiamo essere da meno”.