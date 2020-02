Lammari ko a Livorno, ora la corsa salvezza si fa dura

Sconfitta con risultato classico per il Lammari nel girone di elite degli juniores regionali. Contro la Pro Livorno arriva il 2-0 per i padroni di casa che rende deficitaria la classifica per i biancocelesti di mister Dianda.

I risultati del girone di elite

Larcianese – Fucecchio 0-4

Audace Legnaia – Olmoponte 4-0

Castelfiorentino – Cascina 1-3

Cuoiopelli – Montelupo 0-1

Lastrigiana – Sestese 2-1

Porta Romana – Bibbiena 1-0

Pro Livorno – Lammari 2-0

Cenaia – Affrico 2-2

Nel girone B un gol di Morelli regala il derby al Castelnuovo contro l’Atletico Lucca. I giallobli viaggiano al ritmo delle prime della classe con l’arrivo in panchina di Alan Renucci. Ora nel mirino c’è proprio la formazione lucchese, al quarto posto con quattro punti in più dei garfagnini. Netta la sconfitta (3-0) dello Stiava sul campo del Coiano Santa Lucia.

I risultati del girone B

Galcianese – Massese 0-0

Atletico Carrara – Zenith Audax 1-2

Castelnuovo – Atletico Lucca 1-0

Coiano Santa Lucia – Stiava 3-0

I.Monsummano – Poggio a Caiano 2-1

Lanciotto – Maliseti Seano 1-4

Migliarino Vecchiano – Don Bosco Fossone 4-1

San Marco Avenza – Valdinievole Montecatini 0-2