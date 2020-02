Lucchese, Monaco: “Col Savona servirà una gara importante”

All’indomani della presentazione del progetto del settore giovanile, per la Lucchese è già tempo di pensare al campo. Domani (16 febbraio), alle 15, i rossoneri sono attesi dalla trasferta di Savona valida per la 24esima giornata del Girone A del campionato di Serie D. L’obiettivo sono la vittoria e i tre punti per rimanere in scia della capolista Prato.

Alla vigilia della partita, mister Monaco suona la carica: “Ho già avvertito i miei ragazzi, domani non sarà una gara semplice. Il Savona è una squadra in forma, lo dimostrano le vittorie con la Caronnese e il Vado. Ha problemi societari, è vero, ma in queste situazioni i giocatori tirano fuori il meglio di sé. L’entusiasmo dei nostri sostenitori cresce sempre di più: sento che domani ci saranno più supporters rispetto a quelli di Sanremo”.

Vietato pensare alle vicende extra calcistiche del Savona: “Non dobbiamo sottovalutare questo impegno – prosegue Monaco -, servirà una prova importante per conquistare la vittoria e i tre punti. Non so ancora il modulo che schiererò in campo, molto dipenderà dagli under a disposizione. Ligorio Gallon non saranno a disposizione per infortunio. Voglio una squadra corta ma forte”.