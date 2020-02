Terza: ottovolante Retignano, colpaccio New Team

Si chiude il sipario sulla 18esima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A in campo solo due partite: un esagerato Retignano asfalta 8-0 lo Sporting Marina, l’Atletico Marginone passa di misura con il Santanna. Nell’anticipo 2-2 tra Frati e Unione Quiesa.

Nel Girone B un sabato pomeriggio in cui spicca la grande vittoria della New Team, che stende 2-1 la capolista Diavoli Rossi Filicaia nel big match di giornata. La squadra di Landucci si lascia alle spalle la delusione della semifinale di Coppa e si prende la vetta della classifica: protagonisti della vittoria Franchi, che manda la New Team in paradiso al 93′. Un gol-beffa che scatena le proteste del Filicaia, furiosi per un presunto tocco di mano di Franchi.

Cade a sorpresa il Montecarlo, che va ko per 1-0 in casa con il Segromigno. Il Fornaci stende 2-1 il Piazza 55 e vola a quota 31 punti, con il terzo posto del Montecarlo che torna nel mirino. L’Atletico Castiglione torna alla vittoria: San Lorenzo asfaltato 4-0. Pari tra Virtus Robur e Sanvitese, Coreglia ko.

Tutti i risultati del Girone A

Frati – Unione Quiesa 2-2

Atletico Marginone – Santanna 1-0

RETE: 25′ Emanuele Bocciardi

Sporting Marina – Retignano 0-8

SPORTING MARINA: Landucci, Balduini, Del Medico, El Abid, Giovannini, Benedetti, Baldini, Marouan, Tubak, Muca, Pagni. A disp.: Garibaldi, Travaglino, Rodia, Crudeli, Vitale, Buselli. All. Vitale

RETIGNANO: Bresciani; Giannini, Salvatori, Santarelli, Graziani, Bianchini, Giannoni, Baldi, Toure, Ulivi, Sparagni. A disp.: Pellegrini, Melis, Lo Monaco, Baldi Galleni, Luisi, Sermattei, Cola, Discini, Landi. All. Cagnoni

Atletico Viareggio – Spianate lunedì (17 febbraio) alle 20,45

Bargecchia – Nottolini Calcio lunedì (17 febbraio) alle 20,30

Croce Verde – Trebesto lunedì (17 febbraio) alle 21

Pdc Stiava – Farneta martedì (18 febbraio)

Tutti i risultati del Girone B

Academy Tau – Morianese (in campo alle 18,30)

Atletico Castiglione – San Lorenzo 4-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti; Sarti, Fontana, Magagnini, Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Malatesta, Mori, Martinelli, Pucci. A disp.: Cassai, Martinelli F., Lupetti, Valdrighi, Cristea, Lazzurri, Bravi, Bertucci, Pioli. All. Tagliasacchi

SAN LORENZO: Merciadri; Consani, Galli, Borselli, Michelotti, Vannucci, Danesi, Bandoni, Serafini, Contini, Pieretti. A disp.: Decanini, Fambrini, Dolci, Giusti, Petretti, Pavan, Biagi, Ricci, Rizzo. All. Cesana

Montecarlo – Segromigno 0-1

MONTECARLO: Doretti, Filippelli, Morra, Pucci, La Macchia, Ricci, Bastiani, Guidotti, Ercolini, Gentile, Incerpi. A disp.: Biondi T., Petrocchi, Biondi F., Fattorini, Lorenzini, Carrara, Fantozzi, Della Mora, Simoncini. All.: Pacini



SEGROMIGNO: Borelli, Tognetti, Antonelli, Parolisi, Batastini, Tardelli, Romano, Frosini, Obbligato, Dardi, Bartalesi. A disp.: Biancalana, Micheli, Barsanti, Milaqi, Nannipieri, Campioni. All.: Tuccori

RETE: 27′ Obbligato

New Team – Filicaia 2-1

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Wurach, De Lucia, Terni E., Ambrosini, Grandini, Landucci, Bravi, Satti, Franchi. A disp.: Vanni, Salotti, Rossi D., Terni A., Borghesi, Gulisano, Giazzelli, Pennacchi. All. Landucci

FILICAIA: Bertoncini; Cavani, Friz Da., Friz Di., Giannotti, Lorenzetti, Pellegrinetti, Pierotti D., Pioli, Pozzi, Rossi. A disp.: Bartolomei, Bernardi, Bravi, Grilli, Magnani, Orsetti, Pierotti S., Poli, Puppa. All. Telloli

Piazza 55 – Fornaci 1-2

Pieve San Paolo – Coreglia 2-1

Sanvitese – Virtus Robur 2-2

SANVITESE: Di Nardo, Menichetti, Bianchi, Senghor, Pucci (Simi A.), Cagnacci, Vannucci (Sane), Kanoute, Hoxha (Bertini), Menicucci (Craparotta) Simi M. (Bazzano). A disp.: Santicchia, Sane, Simi A., Bazzano, Craparotta, Bertini, Lici. All.:Mareschi

VIRTUS ROBUR: Conde, Kone, Bakare, Sanneh, Sumana, Bayo, Benaantar (Masotti), Ceesay, Hudu (Darboe), Camara (Issa), Awudi. A disp.: Fuseini , Darboe, Masotti, Issa, Clavijo. All.: Parmigiani

ARBITRO: Duduc di Lucca

RETI: 42′ e 84’Hudu, 82′ Kanoute, 91′ Senghor

NOTE: al 93′ espulso Kone

Classifica: New Team 38, Filicaia Diavoli Rossi 38, Montecarlo 35, Fornaci 31, Pieve San Paolo 31, Academy Tau 30*, Atletico Castiglione 29, Coreglia 26, Morianese 23*, Segromigno 16, Virtus Robur 14, San Lorenzo 11, Sanvitese 11, Piazza 55 9

*1 partita in meno